"Vine a Ibiza por este 'beach club' y acabé haciéndome fotos con Mbappé y los Beckham": el día de una turista entre famosos

Lo que empezó como un día de playa en Ibiza terminó con una auténtica colección de encuentros con celebridades internacionales. Una joven ha compartido en redes sociales un vídeo en el que relata cómo, durante su visita a uno de los beach clubs de la isla, coincidió en pocas horas con Aaron Piper, los Beckham y Kylian Mbappé, además de fotografiarse posteriormente.

Según explica en el vídeo, había reservado mesa con tres meses de antelación en el establecimiento, al que describe como "el mejor sitio de la isla". La creadora destaca tanto la gastronomía como la oferta comercial del complejo, que, según señala, cuenta con una propuesta incluida en la Guía Michelin, una boutique de Jacquemus y una colaboración exclusiva con Byredo.

Imagen publicada en redes sociales por la joven con Mbappé. / Instagram

Pero la jornada dio un giro inesperado cuando salió del agua. La joven asegura que reconoció al hombre que se encontraba junto a su grupo, se trataba del actor Aaron Piper. Poco después, la sorpresa continuó cuando se encontró con Romeo Beckham mientras compraba en la boutique de Jacquemus.

Foto con los Beckham publicada en redes sociales. / Instagram

La joven también cuenta que pudo hacerse una fotografía con Romeo, David y Victoria Beckham y destaca la amabilidad de la pareja del joven, que, según relata, fue quien tomó la imagen. El último encuentro del día fue con Kylian Mbappé. Según explica la joven, el futbolista se encontraba en otra de las boutiques del establecimiento y no dudo en pedirle una foto.

Foto con Romeo Beckham publicada en redes sociales. / Instagram

El vídeo resume así un día de vacaciones que difícilmente habría podido imaginar cuando hizo su reserva tres meses antes: un baño en una playa de Ibiza y encuentros, en pocas horas, con algunas de las caras más conocidas del panorama internacional