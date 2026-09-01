Alquilar en Ibiza capital cuesta ya 31,9 euros por metro cuadrado

El precio del alquiler residencial sigue en niveles muy elevados en los municipios de Ibiza, pese a que en algunos casos se han registrado ligeras bajadas durante el último mes. Según el último informe de precios publicado por el portal especializado Idealista, Ibiza capital cerró agosto con un precio medio de 31,9 euros por metro cuadrado, el dato más alto de entre los municipios ibicencos analizados.

La cifra sitúa a Ibiza muy por encima de la media de Baleares, que se encuentra en 20 euros por metro cuadrado, y más del doble de la media nacional, situada en 15,1 euros por metro cuadrado. En términos interanuales, el alquiler en Ibiza ciudad ha subido un 5,4% respecto a agosto de 2025, aunque en comparación con julio ha bajado un 4,3%. Frente a mayo, el incremento es del 5,1%.

Sant Josep se mantiene también en precios muy altos, con 31 euros el metro cuadrado. En este municipio, el alquiler baja un 0,5% respecto a julio y un 0,3% en tasa interanual, mientras que frente a mayo apenas sube un 0,1%.

Santa Eulària y Sant Antoni

El tercer municipio más caro de la isla es Santa Eulària, con 27,7 euros por metro cuadrado. En este caso, el precio aumenta un 0,3% en el último mes y un 2,9% respecto a agosto del año pasado, aunque se mantiene prácticamente estable en tasa trimestral, con una ligera bajada del 0,1%.

En Sant Antoni, el alquiler se sitúa en 26,4 euros por metro cuadrado. El municipio registra una bajada mensual del 0,2%, pero acumula una subida interanual del 4% y un incremento trimestral del 1,6%.

Sant Joan es el municipio ibicenco con el precio más bajo entre los analizados, aunque también supera la media balear. El alquiler se sitúa en 22,8 euros por metro cuadrado, sin variación respecto a julio. En comparación con mayo, baja un 7,8%, y en tasa interanual desciende un 0,4%.

En el conjunto de España, el precio del alquiler subió un 5,8% interanual en agosto, hasta situarse en 15,1 euros por metro cuadrado, según Idealista. En tasa trimestral, el incremento fue del 0,8%, mientras que respecto al mes anterior se registró una bajada del 0,9%.

Datos nacionales

Baleares, por su parte, se mantiene como la segunda comunidad más cara para alquilar una vivienda, con 20 euros por metro cuadrado, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, que alcanza los 21,5 euros por metro cuadrado. La subida interanual en las islas fue del 2,4%, una de las más moderadas del país.

Por comunidades autónomas, todas registran incrementos interanuales salvo Euskadi, donde el precio baja un 1,6%. Aragón lidera las subidas, con un 10,2%, seguida de Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla y León y la Comunitat Valenciana.

Idealista señala que ha actualizado en julio de 2026 la metodología de su índice de precios para adaptarse a los cambios del mercado. Entre otros ajustes, la plataforma ha reforzado los filtros para excluir del cálculo productos como el alquiler de temporada o vacacional, que no reflejan el mercado residencial convencional.