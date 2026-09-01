Denuncian "deficiencias estructurales" e "inacción de los políticos" en la gestión del agua en Ibiza: "Si cerramos el ciclo, habrá para todos"

Según cifras del Govern balear y de los cinco ayuntamientos, en 2025 se consumieron 16.793.538 litros de agua en la isla de Ibiza, de los que un 21% procedían de los acuíferos y un 79%, de las tres desaladoras. La isla avanza muy lentamente en el proceso de sustitución del consumo de agua de pozo por la que generan las plantas de desalación de agua marina. Mientras tanto, las reservas subterráneas están a un 40% de su capacidad según los últimos datos facilitados por el Ejecutivo regional.

Ante estas cifras, la Alianza por el Agua y la Asociación por la Defensa del Agua (ADA) han puesto el grito en el cielo por la gestión que se hace del agua en Ibiza y por el mal estado de la red de tuberías que facilitan el suministro. Señalan que existe una serie de problemas estructurales que merman la capacidad de los ibicencos de virar hacia un sistema de consumo sostenible que permita la regeneración de los acuíferos.

Exterior de la depuradora de sa Coma. / Redacción Ibiza / Caib

El problema de las depuradoras

"La depuradora de sa Coma gestiona 25.000 metros cúbicos diarios de agua. Eso es un río", explica Rafa Tur, de la Alianza por el Agua. Pero esta agua regenerada no puede utilizarse. El problema, según coinciden ambas asociaciones, es que las tuberías antiguas de fibrocemento de la red de alcantarillado presentan roturas que permiten que se filtre agua de mar. Así, las aguas grises que llegan a la depuradora llegan ya salinizadas. La depuradora no es capaz de desalarlas.

"Si arreglas el alcantarillado, lo que es tu obligación, porque al final es un tema ambiental para no contaminar acuíferos, esa agua la podrás reutilizar y será más barata para todo el mundo", apunta Tur. "Si cerramos el ciclo del agua, sobrará agua en Ibiza". "Esa agua la están depurando, todo el trabajo ya está pagado, y luego la estamos tirando al mar", añade: "Somos un país de pandereta", lamenta.

Puesta en marcha de la desaladora modular de Sant Antoni / Vicent Marí

Voluntad política

En referencia a la herencia recibida de una red deficiente de alcantarillado, Tur alega que no se debe culpar a las generaciones anteriores. "Que tus padres hicieron algo mal solo lo puedes decir una vez. Lo que no puedes hacer es cargar a tus antepasados los problemas de hoy. Los problemas de hoy los tienes que arreglar tú. Podrás tener más o menos trabajo, lo que no puedes es echar la culpa a los demás".

Añade que el agua depurada podría utilizarse para abastecer a la población ibicenca e insiste en que se trata de un problema de voluntad política. "Cuando alguien cree en algo, sale. Cuando quisieron hacer las carreteras, hicieron hasta túneles donde no tocaba", recuerda. "Pero yo no veo el mismo interés en el agua".

Es Broll de Buscastell, un ejemplo de ingeniería hidráulica artesanal / Toni Escobar / Toni Escobar

Fraude en la venta de agua

Una de las razones que cita Tur para explicar esta inacción es el margen de las operadoras, que venden agua de pozo a precio de agua desalada. Según Tur, "interesa más vender agua desalada a euro y medio y después consumir agua de pozo a 50 céntimos. El diferencial económico que ganan es muy elevado".

"Las operadoras, con el visto bueno de los ayuntamientos, están haciendo un negocio a costa de los ciudadanos que tienen un agua de peor calidad de la que están pagando", denuncia. "Es una estafa continuada y no hay ninguna perspectiva de que nadie quiera cambiar esto".

La Asociación por la Defensa del Agua (ADA) nació hace dos años después de que a uno de sus integrantes se le secara el pozo de su finca. Descubrió que uno de sus vecinos estaba vendiendo agua en cantidades industriales, lo que provocó el secado de varios pozos de la zona. "Entonces, juntamos firmas y nos constituimos como asociación", recuerda Paco Planells, integrante de ADA.

Núcleos turísticos costeros

Según Planells, otro de los grandes problemas del ciclo del agua en la isla es el hecho de que la red de tuberías que abastecen de desalada no llegan a los núcleos diseminados ni a las casas de campo del interior ni tampoco a los núcleos turísticos del litoral, apartados de los centros urbanos. Hasta hace poco, Cala Llonga se abastecía exclusivamente de agua subterránea. Zonas como es Canar, Sant Miquel o es Figueral utilizan agua subterránea proveniente de pozos privados.

"En San Miguel hay dos pozos en marcha, de noche y de día. Abastecen a toda la zona turística del Port de Sant Miquel y no constan en los registros del Govern", añade Planells. "Aquí ha habido un descontrol total, un abandono tal, y cuando nos hemos encontrado con que el agua estaba escaseando se han puesto un poco las pilas. Pero los gobiernos no paraban de decir que en Ibiza sobraba agua".

Exterior del pozo de Can Ferreret / Redacción Ibiza

Recuperar las competencias en gestión de agua

Cada cinco años, el Govern balear redacta un nuevo Plan Hidrológico, que incluye a todo el archipiélago. Sin embargo, en sus más de mil folios no se dimensiona la problemática que se sufre en Ibiza. El proceso es transparente y permite la participación ciudadana. Aun así, desde ADA advierten de que tanto las asociaciones agrícolas de la isla como particulares han presentado numerosas alegaciones a los planes hidrológicos anteriores, a las que el Govern no hizo caso.

Por ello, uno de los objetivos de la Asociación es recuperar las competencias en materia hídrica, como sucedió en Canarias, donde cada isla elabora su propio plan hidrológico. Otro de los objetivos principales es destinar agua desalada para el turismo y que el campo pueda "reapropiarse" del agua subterránea. "Nos conformamos con el agua que cae del cielo", reprocha Juan Tur, el portavoz de la asociación: "Que el turismo deje de robarnos el agua", reclama. Recuerda además que muchos camiones cisterna se abastecen de pozos del centro de la isla. "Son cientos y cientos los que cada día aportan el agua a villas, que tampoco están conectadas a la red", añade.

La cuarta desaladora

Hay dos temas fundamentales en los que ambas asociaciones no están de acuerdo. El primero es el de las competencias en materia de gestión de recursos hídricos. "Tener la competencia no te hace más eficiente", advierte Rafa Tur, de Alianza por el Agua. Otro es la necesidad de una cuarta desaladora. "Se malgastan fondos públicos porque se quieren hacer desaladoras, pero en realidad no vamos al fondo del problema", alega el portavoz de la Alianza por el Agua. "El fondo del problema es que tenemos que arreglar esas infraestructuras de alcantarillado para poder depurar correctamente y poder reutilizar el agua".

Por su parte, la Asociación por la Defensa del Agua aboga por la construcción de una cuarta desaladora porque, aunque se arreglen los problemas estructurales, en el futuro seguirá haciendo falta un caudal de agua más grande. Pero señalan que las administraciones llegan tarde a la construcción de esta infraestructura. Según Emeterio Moles, gerente de Abaqua, la cuarta planta de desalación de agua de mar de Ibiza no podrá estar lista antes del año 2032.