Trabajadores de Aena secundan la segunda jornada de protestas en el aeropuerto de Ibiza

Hasta 45 trabajadores de Aena se concentraron este lunes frente a la terminal del aeropuerto en la segunda jornada de protestas para reclamar subidas salariales y aumento de personal para una plantilla que consideran «sobrecargada». La protesta, convocada por el Comité de Centro del aeropuerto de es Codolar, integrado por los sindicatos USO, CCOO y UGT, suma su segunda jornada sin que hayan llegado a un acuerdo con Aena.

La empresa ha decidido convocar a los trabajadores a un reunión el próximo 2 de septiembre para abordar los problemas que denuncian. Los trabajadores protestan por «una serie de decisiones empresariales» que, a su juicio, «provocan una sobrecarga laboral inasumible, perjudican gravemente la conciliación familiar y ponen en riesgo la gestión de la seguridad de las personas y equipos, así como la calidad del servicio a los usuarios».

Reclamaciones de los trabajadores

Entre esas decisiones destaca la eliminación del punto de información al viajero, un servicio que acaba recayendo en otros trabajadores, y que fue fulminado el pasado mes de abril. La directora de Aena justificó esa decisión alegando que el servicio se brindará de forma online.

Otra de las críticas es la falta de personal cualificado, que deja en situación de sobrecarga laboral al resto de la plantilla, y la imposibilidad de conciliar la vida laboral y la familiar, además de la ampliación del aeropuerto.

Los trabajadores que participan de la protesta no descartan ir a la huelga, si fuera necesario, para que se tengan en cuenta sus reclamaciones.