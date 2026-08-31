El verano sigue bailando bajo el cielo ibicenco

Ushuaïa Ibiza se ha convertido en uno de los grandes referentes mundiales de los venues al aire libre y en uno de los epicentros de la música electrónica internacional. El club aparece de forma habitual entre los primeros puestos de clasificaciones internacionales del sector, como los de DJ Mag o la International Nightlife Association.

David Guetta sobre el escenario al aire libre de Ushuaïa Ibiza. | @MINIFONT

La temporada de 2026 entra en su recta final, pero todavía guarda algunas de sus citas más importantes. Las residencias que han marcado musicalmente el verano afrontan sus últimas semanas; las despedidas empiezan a sucederse y el calendario se estira hasta el 10 de octubre, fecha elegida para el último baile del año.

El escenario de Ushuaïa Ibiza en una fiesta Tomorrowland. | TNL

Desde 2011, Ushuaïa Ibiza ha hecho del formato open-air una de las imágenes reconocibles de la Ibiza electrónica. La piscina, el gran escenario y una pista que empieza a llenarse con el sol todavía alto forman parte de una manera muy concreta de entender el clubbing: sesiones que arrancan por la tarde y crecen en intensidad a medida que cae la noche.

Por allí ha pasado este verano buena parte del espectro de la electrónica de gran formato, desde el house y el tech house hasta el EDM y los sonidos más cercanos al pop. La programación ha alternado grandes residencias semanales con actuaciones y fiestas especiales como I Love Reggaeton, Armin van Buuren, elrow, HUGEL, J Balvin & DJ Snake u Ozuna.

David Guetta mantiene F*** ME I’M FAMOUS! los lunes hasta el 5 de octubre, con un cierre junto a Afrojack, Matt Sassari y Paul Reynolds. Tomorrowland y Dimitri Vegas & Like Mike mantienen abierto Planaxis los miércoles hasta el 30 de septiembre, mientras Martin Garrix culminará el 24 de septiembre su segunda década como residente con Mesto, Citadelle y Gabss.

Calvin Harris, uno de los grandes protagonistas del verano, se queda en septiembre con los viernes y cerrará el 2 de octubre junto a MK, LF System y SIÂN OWEN, después de una segunda temporada consecutiva con doble residencia semanal. ANTS despedirá sus sábados el 3 de octubre tras una temporada marcada por ‘No System, Only Sound’, antes de regresar siete días después para la ‘Closing Party’.

Swedish House Mafia culminará su gran regreso el 13 de septiembre. Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso pondrán el broche a una residencia que ha recuperado los domingos para ese sonido monumental con el que marcaron una época. Septiembre también romperá la rutina con elrow el día 2 y HUGEL Presents Make The Girls Dance el 20.

El último baile

El 10 de octubre, Ushuaïa Ibiza celebrará su Closing Party 2026 con ANTS como invitada de honor: once horas de música, 15 djs y siete B2B. El cartel reunirá, entre otros, a Vintage Culture B2B Loco Dice, East End Dubs B2B Hot Since 82, Andrea Oliva B2B Patrick Topping y Eliza Rose B2B Olive F, además de Raul Rodríguez.