[UNVRS] Ibiza: el mejor club del mundo prepara su gran despedida de 2026

[UNVRS] afronta septiembre y octubre con una agenda especialmente intensa. Después de un verano en el que sus residencias han ocupado prácticamente todos los días de la semana, el primer hyperclub del mundo entra en la última parte de su segunda temporada con una sucesión de fechas especiales que irá ganando peso a medida que se acerque octubre.

[UNVRS] se convierte en el mejor club del mundo en su debut

El club llega, además, a este tramo convertido en World’s No. 1 Club 2026 de DJ Mag, tras hacer historia como el primer venue en alcanzar el número uno del ranking en su año de debut. Inaugurado en Ibiza en 2025, [UNVRS] nació de la visión de The Night League para explorar el encuentro entre música electrónica, tecnología y conexión humana.

Septiembre demostrará de nuevo su capacidad de transformación. Anyma Presents ÆDEN continuará los martes hasta el 15 de septiembre, Jamie Jones Presents Paradise mantendrá los miércoles hasta el 7 de octubre y FISHER llegará hasta el 10 de septiembre. Los viernes de David Guetta Presents Galactic Circus seguirán hasta el 2 de octubre; elrow cerrará sus sábados el día 3 y Carl Cox despedirá sus domingos el 4 de octubre.

Uno de los principales atractivos de elrow es su decoración. / STEFANO MANZONI

Los lunes también sumarán un nuevo universo. El 7 de septiembre, Armin van Buuren estrenará ‘A State of Trance’ en [UNVRS] con cinco fechas hasta el 5 de octubre. Cada semana ofrecerá un set extendido de cinco horas para celebrar los 25 años de una de las marcas fundamentales del trance internacional.

La recta final

Las residencias convivirán con una auténtica maratón de eventos especiales. Adriatique presents X llegará los días 17 y 24 de septiembre con su combinación de música, arte y tecnología. Black Coffee regresará el 22 de septiembre y el 1 de octubre, mientras No Art, liderado por ANOTR, tomará el club el 29 de septiembre.

La tecnología de [UNVRS] permite crear escenarios tan increíbles como el de Anyma. / Stefano Manzoni

La música sigue sonando en octubre

Octubre elevará todavía más la intensidad. El día 8, Indira Paganotto Presents ARTCORE desplegará su universo psy-techno junto a AZYR, Anna Unusyan, I Hate Models y Kobosil. Apenas 24 horas después, David Guetta abrirá el ‘Closing Weekend’ con una actuación especial, nueva producción visual y un invitado sorpresa.

El 10 de octubre, [UNVRS] cerrará Mission 2026 con una producción concebida para aprovechar toda la dimensión del hyperclub. La Main Room reunirá a Adriatique, Dennis Cruz, East End Dubs, Mochakk, Rafael, The Martinez Brothers y WhoMadeWho, además de un invitado sorpresa. Wild Comet y Bunker completarán una noche distribuida entre tres espacios con identidades propias.

Mapa de UNVRS Ibiza

Visuales inmersivos, sonido de gran escala y atmósferas diferentes marcarán el final de una temporada en permanente transformación. Una última misión para recorrer los mundos de [UNVRS], perderse entre sus pistas y bailar hasta que Mission 2026 complete definitivamente su órbita.