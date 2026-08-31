Solidaridad
Baño en ses Figueretes en apoyo a la infancia de Gaza
Ibiza se sumó este domingo a la iniciativa internacional Swim with Gaza 2026, celebrada de forma simultánea en más de 70 ciudades
Una treintena de personas se concentró este domingo por la tarde en la playa de ses Figueretes, en Ibiza, para participar en la iniciativa internacional 'Swim with Gaza 2026', una acción simbólica de apoyo a los niños y niñas de la Franja de Gaza, que está siendo atacada por Israel.
El acto consistió en un baño colectivo y coincidió con acciones similares celebradas de forma simultánea en más de 70 ciudades de todo el mundo, según la organización del evento solidario.
La movilización internacional se coordinó con un festival de natación infantil celebrado en la playa de Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Allí, más de 3.000 pequeños nadadores se lanzaron al agua junto a monitores de la Tantish Swimming Academy.
El proyecto está liderado por Amjed Tantish, periodista y profesor de natación que ha impulsado el programa 'Rejoice and swimming lessons'. La iniciativa utiliza cinco piscinas naturales que la propia comunidad ha excavado a mano en la orilla del mar tras la destrucción de sus instalaciones terrestres, según explican los promotores.
Cursos gratuitos para niños
Los cursillos gratuitos tienen un coste de 70 euros por niño. Esta cantidad permite financiar diez sesiones formativas y pagar los salarios de monitores, socorristas y vigilantes encargados de garantizar la seguridad de los menores en el agua.
El programa prevé mantenerse activo durante tres meses más con el objetivo de ofrecer un espacio de alivio psicológico y recuperación emocional a la infancia afectada por el conflicto.
Los organizadores locales destacan que los fondos recaudados a través de la campaña global también sirven para financiar cursos adaptados para niños y niñas que han sufrido amputaciones.
Según denuncian las entidades promotoras, miles de menores han sufrido amputaciones como consecuencia de los bombardeos en Gaza, por lo que consideran urgente mantener proyectos de acompañamiento, ocio y recuperación emocional para la infancia.
La organización ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de Ibiza para mantener el apoyo económico a través de los canales oficiales de 'Swim with Gaza'. Las donaciones pueden realizarse en la web swimwithgaza.com y el seguimiento de las actividades mundiales está disponible en el perfil de Instagram @swimwithgaza2026.
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