Tanit Beach Ibiza: la esencia de ibiza frente al Mediterráneo

En Platja d’en Bossa, frente al Mediterráneo, Tanit Beach Ibiza lleva 11 años formando parte de la esencia de la isla. Un beach club donde el mar, la música, la gastronomía y el ambiente se unen para crear una experiencia que invita a disfrutar sin prisas, desde el primer café del día hasta el atardecer.

La gastronomía ofrece una propuesta de fusión mediterránea y asiática, basada en producto fresco. | CHRISTIAN FRANCO

Bajo su eslogan ‘We call it magic’, Tanit representa una manera de vivir Ibiza basada en los pequeños detalles. Su ubicación privilegiada frente al mar, sus hamacas, la música y una atmósfera que evoluciona a lo largo del día convierten cada visita en algo diferente.

Los domingos, Flower Day recupera la esencia más libre, bohemia y colorista de Ibiza. / TANIT BEACH IBIZA

Pero si hay algo que distingue a Tanit es su servicio. Detrás de la experiencia está Cintia, directora del beach club desde su apertura hace 11 años, y una de las personas que mejor conoce a sus clientes. Su forma de entender la hospitalidad se basa en la cercanía, la atención al detalle y ese trato personal que hace que muchos clientes se sientan como en casa. Una filosofía que ha sabido transmitir a todo su equipo y que se percibe en cada momento.

La gastronomía acompaña esta experiencia con una propuesta de fusión mediterránea y asiática, basada en producto fresco y una calidad especialmente cuidada. Entre los clásicos de la carta destacan el tataki de atún salvaje sobre ensalada payesa, el ceviche de atún salvaje estilo nikkei, el carpaccio de wagyu con trufa o los arroces para compartir. Y para los amantes del producto del mar, uno de los imprescindibles es el linguini con bogavante vivo y mejillones, servido con medio bogavante por persona.

La calidad también se refleja en su compromiso con diferentes necesidades alimentarias. Tanit cuenta con la certificación de la Asociación de Celíacos de las Islas Baleares, ofreciendo una propuesta sin gluten con especial atención a la contaminación cruzada, además de opciones vegetarianas.

La música es otro de los grandes protagonistas. Tanit cuenta con dj sets que acompañan la jornada, creando una banda sonora propia que cambia con el ritmo del día.

Durante el verano, los viernes llega Afro Soul, con tambores, percusión y sonidos tribales desde la una de la tarde llenando el espacio de energía y movimiento.

Los domingos tienen otro carácter. Flower Day recupera la esencia más libre, bohemia y colorista de aquella Ibiza que se convirtió en refugio de artistas y espíritu hippie. Flores, música y una atmósfera especial rinden homenaje a una de las épocas más emblemáticas de la isla.

Y porque Ibiza también se disfruta en familia, Tanit cuenta con Kids Corner, un espacio pensado para los más pequeños que permite que padres e hijos puedan disfrutar de su día frente al mar.

Después de 11 años, Tanit Beach Ibiza continúa evolucionando, pero mantiene intacta su esencia, una ubicación excepcional, un servicio cercano y cuidado, buena música, gastronomía de calidad y esa energía mediterránea que solo se encuentra en Ibiza.

Un lugar para pasar el día, quedarse hasta el sunset y entender por qué, en Tanit, ‘We call it magic’.

Tanit Beach Ibiza

Dirección: Platja d’en Bossa, Sant Josep

Reservas: 34 971 395 744 y reservas@tanitbeachibiza.com