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Especial Summertime | The Site Ibiza

StreetXO Ibiza, una explosión creativa que seduce a la isla

El restaurante liderado por Dabiz Muñoz, que fusiona espíritu callejero, alta cocina y coctelería de autor, ha sido una de las novedades gastronómicas del verano y todavía puede disfrutarse en Ibiza

Las propuestas de StreetXO aglutinan cocina callejera con técnicas propias de la alta cocina. | FOTOS: STREETXO

Las propuestas de StreetXO aglutinan cocina callejera con técnicas propias de la alta cocina. | FOTOS: STREETXO

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Susana Asenjo

Susana Asenjo

Ibiza

StreetXO ha sido una de las grandes novedades gastronómicas de este verano en Ibiza y, cuando la temporada entra en su tramo final, todavía queda tiempo para descubrir un concepto que ha llegado a la isla con vocación de dejar huella. El universo ideado por Dabiz Muñoz ha encontrado en la isla un nuevo escenario para desplegar una propuesta radical, libre y reconocible, capaz de convertir una cena en una experiencia que va mucho más allá de sentarse a la mesa.

Los cócteles innovadores completan una experiencia marcada por el ADN XO.

Los cócteles innovadores completan una experiencia marcada por el ADN XO. / StreetXO

Espíritu de la cocina callejera

Dabiz Muñoz convierte una cena en una experiencia que va más allá de sentarse a la mesa.

Dabiz Muñoz convierte una cena en una experiencia que va más allá de sentarse a la mesa.

StreetXO se presenta como un concepto difícil de encasillar, un callejón único en el mundo, descontextualizado de cualquier ciudad y enriquecido por influencias globales. Su esencia nace precisamente de esa mezcla. La energía se desborda, el caos se transforma en brillantez y la libertad gastronómica toma forma en una propuesta que combina el espíritu de la cocina callejera con las técnicas propias de la alta cocina.

Esa personalidad se traslada tanto a los platos como a la coctelería. La carta reúne creaciones pensadas desde la fusión, el contraste y la sorpresa, mientras que los cócteles innovadores completan una experiencia marcada por el ADN XO. El resultado es una propuesta disruptiva y sofisticada al mismo tiempo, construida para quienes buscan algo diferente y quieren descubrir una manera menos convencional de entender la gastronomía.

El restaurante se encuentra en IBIZA Gallery y forma parte de The Site Ibiza, un nuevo enclave en el que el proyecto de Dabiz Muñoz suma un atractivo más a la oferta de la isla. Su llegada ha sido una de las aperturas destacadas de la temporada y la buena acogida confirma que StreetXO ha conseguido hacerse un hueco entre las direcciones que son un must en Ibiza.

Experiencia diferente

Por eso, StreetXO Ibiza ya puede considerarse una de esas paradas que forman parte del verano en la isla. Quienes no lo hayan probado aún están a tiempo. Tanto para visitantes que quieran llevarse una experiencia gastronómica diferente como para residentes que busquen descubrir una de las grandes novedades de 2026, StreetXO se ha convertido en una cita prácticamente obligada. Una propuesta intensa, creativa y sin complejos que ha encontrado en Ibiza el lugar perfecto para seguir ampliando el universo XO. La temporada aún ofrece margen para acercarse a conocerlo y entender por qué ha despertado tanto interés.

Toda una experiencia creada por Dabiz Muñoz, considerado el mejor chef del mundo durante tres años consecutivos, en 2021, 2022 y 2023, y poseedor de cuatro estrellas Michelin. Su trayectoria está marcada por la ruptura de normas, la búsqueda constante de la excelencia y una visión futurista de la cocina que ha contribuido a cambiar la forma de entender la gastronomía contemporánea.

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