Sonido, arte y culturas conectados en una experiencia ‘multi-room’

Pocas pistas en Ibiza reúnen tantos lenguajes musicales en una misma noche. Hï Ibiza afronta septiembre y octubre fiel a una programación que entiende la música electrónica como un territorio abierto, capaz de moverse entre house, techno, afro house, latin house, minimal o progressive sin perder su identidad.

Black Coffee. / TNL

Inaugurado en 2017, Hï Ibiza ha sido elegido durante cuatro años consecutivos Club Nº1 del Mundo por DJ Mag, de 2022 a 2025. Un reconocimiento que acompaña a una identidad construida alrededor de una idea muy presente en la visión de The Night League: conectar culturas a través de la música y reunir bajo un mismo techo artistas, sonidos y públicos llegados de distintos puntos del mundo.

Dom Dolla anima la pista de baile de Hï Ibiza. / TNL

El formato multi-room es parte fundamental de esa personalidad. Theatre, Club Room y Wild Corner permiten que cada noche tenga varios recorridos posibles, con producciones y atmósferas diferentes según la sala y el artista que esté en cabina. Y todavía queda bastante por bailar antes de la Closing Party del 9 de octubre.

Los lunes mantienen dos maneras diferentes de acercarse al house. En el Theatre, Francis Mercier Presents Solèy propone un viaje entre África, el Caribe, Oriente Medio, Latinoamérica y Europa, con percusión, guitarras y coreografías. En la Club Room, Andrea Oliva Presents All I Need mantiene el foco en grooves profundos y house de largo recorrido.

Los martes miran hacia sonidos más underground con East End Dubs Presents Eastenderz, entre deep tech y minimal house, y Paco Osuna, que continúa con NOW HERE en la Club Room. Los miércoles, MEDUZA & James Hype presentan OUR HOUSE por cuarta temporada consecutiva, mientras Jonas Blue desarrolla SENSES.

Los jueves muestran especialmente bien la amplitud musical del club. HUGEL Presents Make The Girls Dance seguirá hasta el 24 de septiembre con su mezcla de house y ritmos latinos, mientras Miss Monique cambia el registro en la Club Room con progressive house y melodic techno.

Los viernes continuarán hasta el 2 de octubre con CAMELPHAT en el Theatre, entre melodic, tech y deep house, y Ewan McVicar Presents Club Knuckles en la Club Room. Los sábados vuelven a tener en Black Coffee a uno de sus grandes protagonistas. El sudafricano cumple su octava temporada con una residencia ya ligada a la identidad del club, mientras Skepta lleva Más Tiempo a la Club Room con un house cálido y cargado de groove.

Música, arte y cultura para despedir la temporada

Septiembre también dejará espacio para mirar más allá de la programación habitual. Del 11 al 13 de septiembre, The Night League y W1 Curates celebrarán la segunda edición de Culture Collective Ibiza Weekend. Tras reunir en mayo a más de 70 creadores, la cita regresará con conversaciones, instalaciones, showcases y experiencias inmersivas repartidas entre Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza y [UNVRS].

Es una extensión natural de una idea que The Night League lleva tiempo desarrollando: que la cultura de club puede dialogar con disciplinas que tradicionalmente han vivido fuera de la pista. Música, arte, moda, tecnología y creatividad compartirán un mismo territorio.

El viernes 9 de octubre, Hï Ibiza abrirá sus puertas por última vez en 2026. La Closing Party reunirá en sus tres salas buena parte de los sonidos que han atravesado la temporada.

En el Theatre estarán Adam Ten & Mita Gami, Black Coffee, Delilah, Maz & Antdot, Paco Osuna y The Martinez Brothers. La Club Room quedará en manos de Más Tiempo con Djammin, Meeshy, Ossie, Skepta y The Menendez Brothers, mientras el Wild Corner apostará por clásicos del dance, house y disco.

Será una noche para hacer lo que Hï Ibiza lleva haciendo toda la temporada: pasar de una sala a otra y encontrarse cada vez con un sonido diferente.