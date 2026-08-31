De una sesión de yoga a primera hora de la mañana a una cena bajo la luna llena

Situado justo en la arena de Platja d’en Bossa, Beachouse es un lugar para llegar temprano y quedarse hasta tarde. Las mañanas comienzan con yoga y desayuno junto al mar, seguidas de largos almuerzos mediterráneos y tardes de playa, antes de que las velas y la música tomen el relevo después del atardecer.

Beachouse Ibiza está ubicado en Platja d’en Bossa. | MARIO PINTA

El yoga diario empieza a las 9.30 horas sobre la arena, con vistas al Mediterráneo. Después, el desayuno ofrece desde tortitas de cacao con sirope de frutos rojos y crema de almendra tostada hasta huevos escalfados con salsa holandesa y aguacate sobre pan de centeno multicereales, acompañados de café, zumos y batidos.

La zona de hamacas de Beachouse Ibiza permite disfrutar de un día de playa con todas las comodidades. | BEACHOUSE IBIZA

La comida sigue siendo el corazón de Beachouse. La cocina mira hacia Ibiza y el Mediterráneo en general, con énfasis en el producto de temporada, el marisco y los platos para compartir. El carpaccio de ventresca de atún rojo, las gambas rojas de Formentera, la lubina entera a la brasa y el Wagyu son algunos de los platos emblemáticos, mientras que una carta de más de 350 referencias de vino recorre desde productores baleares hasta algunas de las bodegas más celebradas de Europa.

Little Beachouse funciona todos los días de 13 a 17 horas, con manualidades, juegos y actividades creativas para los más pequeños, dejando a los padres disfrutar tranquilamente del almuerzo.

La Boutique de Beachouse, de la mano de la cofundadora Sofija Mehta, reúne moda de resort, bañadores, belleza y accesorios de diseñadores y creadores independientes. Recreative Sun, ba&sh, Boteh, Kardo y Mona Swims conviven con marcas ibicencas como Sol de Ibiza, con un fuerte acento en la artesanía, los materiales naturales y la producción consciente.

Cada viernes y sábado, las Moonlit Dinners traen velas, buena mesa y sonidos baleares a primera línea de playa, con dj residentes y artistas en directo que ponen la banda sonora mientras la cena se prolonga más allá del atardecer.

Un encuentro con la luna llena

Los encuentros LUNAR, uno de los eventos más emblemáticos de Beachouse, son ya otra de las citas imprescindibles del verano, celebrando la luna llena con cenas compartidas, música y largas mesas bajo el cielo abierto. A lo largo de la temporada, estas noches reúnen a la comunidad de la isla en torno a la gastronomía y la música mientras la luna llena se eleva sobre el mar.

De cara al final de temporada, la celebración anual de cierre de Beachouse marcará la despedida del verano. Los detalles del evento de este año aún se mantienen en secreto, pero la cita se ha convertido en uno de los momentos más esperados del calendario de Beachouse, reuniendo a todos para un último encuentro especial antes de cerrar sus puertas durante el invierno.

Después de más de una década en Platja d’en Bossa, Beachouse sigue formando parte del ritmo del verano en Ibiza: yoga por la mañana y desayuno junto al mar, almuerzos que se extienden hasta la tarde y noches de cenas y música bajo el cielo de Ibiza.

Más información y reservas

Lugar: Platja d’en Bossa

Email: reservations@beachouseibiza.com

Teléfono: +34 971 396 858

WhatsApp: +34 672 08 85 43‬