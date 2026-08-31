Septiembre en familia: Ibiza todavía está en modo verano

Septiembre ofrece una segunda oportunidad. Vuelven las clases, las tardes empiezan a acortarse y el calendario anuncia que el verano enfila su recta final, pero en Ibiza el bañador todavía tardará en regresar al armario. El mar sigue invitando al baño, los pueblos mantienen sus fiestas y, cuando baja un poco el ritmo de agosto, aparece una isla especialmente agradecida para disfrutar en familia.

El primer piano vegetal del mundo, que produce sonido al entrar en contacto con las personas, en Bibo Park. | DI

Es el momento de cambiar las prisas por planes sencillos: una mañana de playa, una caminata junto a la costa, una fiesta popular, una sesión de cine o una excursión que permita a pequeños y mayores descubrir que Ibiza tiene muchas vidas más allá de la tumbona. Hay planes para niños pequeños, adolescentes y adultos. Algunos necesitan reserva y otros apenas requieren decidir hacia dónde conducir cuando llega la tarde. El objetivo es el mismo, aprovechar lo que queda de verano.

Acuario des Cap Blanc, en Sant Antoni. | DI

Parque infantil de Cas Caspità, en Santa Eulària. | RUBÉN IBAÑEZ

Fiestas y música para despedir agosto

Sant Agustí celebra esta semana sus fiestas patronales con música, ball pagès y actividades populares, antes de dar paso en septiembre a las fiestas de Sant Mateu y Sant Miquel. La música seguirá además muy presente con el Ibiza Jazz, que del 1 al 5 llevará conciertos a Vara de Rey, el parque Reina Sofía y el Baluard de Santa Llúcia, con varias actuaciones de entrada libre.

Portinatx durante la temporada turística.

Caminar, pedalear y mirar pájaros

Cuando el calor empieza a perder intensidad también regresan las rutas. Una excursión costera entre Cala Bassa y Platges de Comte permite caminar junto al Mediterráneo y es mucho más agradecida fuera de las semanas centrales del verano, siempre evitando las horas de más sol y llevando agua.

Otra posibilidad es recorrer en bicicleta algunos caminos de la isla. El entorno de ses Salines permite combinar el paseo con una visita a la Torre de ses Portes, siempre recordando que se atraviesa un Parque Natural y que debe respetarse la fauna y la flora.

Precisamente el Parque Natural de ses Salines ofrece además un plan diferente como es llevar unos prismáticos y dedicar un rato a observar los distintos tipos de aves. Con niños inquietos, esperar en silencio puede parecer una misión imposible hasta que aparece la primera recompensa.

Viaje al fondo del mar

En Sant Antoni, el Aquarium Cap Blanc conserva el encanto de los lugares pequeños que sorprenden al entrar. Se encuentra dentro de una cueva natural de unos 370 metros cuadrados, con un lago comunicado con el mar y diferentes acuarios en los que se muestran especies propias del Mediterráneo ibicenco.

Otra visita que sorprende es la Cova de Can Marçà, uno de los atractivos naturales más fascinantes de Ibiza, con más de 100.000 años de antigüedad. Una visita imprescindible para quien explora la isla.

Además de entretenidas, estas excursiones educativas acercan a los más pequeños a la fauna marina y a la importancia de proteger el ecosistema mediterráneo y la oportunidad de conocer las estalactitas, estalagmitas, columnas, lagos subterráneos y formaciones minerales que se han modelado durante miles de años. El camino hasta estos dos enclaves permite sumar, además, un pequeño paseo al plan.

Cultura para una tarde

El Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), en Dalt Vila, es ideal para descubrir la creación artística vinculada a la isla y sumar la visita a un paseo por el recinto histórico. Otra opción es acercarse al Museu Puget o al Museo Monográfico del Puig des Molins, con propuestas centradas en el arte, la historia y el patrimonio de Ibiza.

Y para terminar el día, el cine sigue siendo un plan que funciona a cualquier edad. Cine Regio de Sant Antoni, Teatro España en Santa Eulària y los Multicines Ibiza mantienen su cartelera durante septiembre con estrenos y sesiones para distintos públicos.

Naturaleza y estrellas

Bibo Park, Juntos Farm, Can Muson y Es Currals Alpacas Ibiza son algunas de las opciones para pasar unas horas en contacto con la naturaleza, conocer animales y descubrir otra cara de la isla en familia. En el caso de las alpacas, las visitas deben concertarse previamente. Y cuando cae la noche, el Observatorio Astronómico Ses Païses de Cala d’Hort ofrece actividades de divulgación y observación del cielo, que se unen a las distintas opciones de astronomía y visitas nocturmas que organiza Bibo Park.

Planes sencillos

Septiembre invita a improvisar: una excursión en barco a Formentera, una tarde de compras por la Marina, Santa Eulària o Sant Antoni, un paseo por Las Dalias, Punta Arabí o el mercadillo de Sant Jordi, una visita a BiBo Park, un day pass en un hotel o una comida en familia.

Planes sencillos para seguir disfrutando de una Ibiza que mantiene intactas las ganas de salir, descubrir y alargar un poco más el verano.