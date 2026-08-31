Seis de cada diez hogares que podrían cobrar el Ingreso Mínimo Vital no lo piden

Balears encabeza un ranking poco favorable en el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es la comunidad autónoma con el porcentaje más elevado de hogares potencialmente beneficiarios que, pese a reunir las condiciones para acceder a la prestación, no llegan siquiera a solicitarla. La tasa alcanza el 65% en las Islas, trece puntos por encima del 52% registrado en el conjunto de territorios analizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Así lo constata la quinta evaluación del Ingreso Mínimo Vital elaborada por la AIReF, que analiza los resultados de la prestación durante 2025. El organismo vuelve a detectar importantes diferencias territoriales y sitúa a Balears y Cataluña claramente a la cabeza del denominado non take-up: el porcentaje de hogares que podrían acceder a una prestación pero no la solicitan. En Catalunya alcanza el 64%, apenas un punto menos que en las Islas.

La situación de Balears resulta todavía más acusada en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Las Islas vuelven a ocupar el primer lugar de España, con un non take-up del 84%, lo que significa que más de ocho de cada diez hogares que potencialmente podrían acceder a esta ayuda no la solicitan. A continuación aparecen Madrid, con un 79%, y Cataluña, con un 78%.

Por encima de la media

La distancia entre Balears y el conjunto de España es considerable. A escala estatal, el 52% de los hogares elegibles no solicita el IMV, mientras que el porcentaje asciende al 71% en el complemento para la infancia. En Balears, las tasas son respectivamente del 65% y del 84%, es decir, trece puntos superiores a la media en ambos casos.

El informe de la AIReF permite además situar a las Islas frente al resto de comunidades. Tras Balears (65%) y Cataluña (64%), la tasa de hogares que no solicitan el IMV pese a poder hacerlo baja al 56% en Castilla-La Mancha y al 55% en Galicia, Madrid y la Comunitat Valenciana. Canarias registra un 54%. La media se encuentra en el 52%. En el extremo opuesto aparecen Ceuta, con un 36%, y Melilla, con un 33%.

La brecha territorial resulta todavía más visible en el CAPI. Frente al 84% de Balears, Madrid alcanza el 79% y Cataluña y Canarias el 78%. La media de los territorios estudiados se sitúa en el 71%, mientras que Ceuta y Melilla se encuentran en el 45%.

El concepto de non take-up utilizado por la AIReF mide la proporción de hogares potencialmente beneficiarios que no han presentado una solicitud a diciembre de 2025. Por tanto, no se refiere a familias a las que la Administración haya denegado el IMV, sino a hogares que, según las estimaciones del organismo, cumplen los requisitos económicos para recibirlo pero no han iniciado el procedimiento para acceder a la prestación.

Un problema importante

La AIReF constata una cierta mejoría general durante el último ejercicio, aunque considera que el problema sigue teniendo una dimensión considerable. En 2024, el 55% de los hogares elegibles para el IMV no lo solicitaban, frente al 52% de 2025. En el CAPI, la tasa ha pasado del 72% al 71%.

Esta reducción se produce porque el número de hogares beneficiarios y solicitantes ha crecido más rápidamente que el universo estimado de potenciales perceptores. Pese a ello, más de la mitad de las familias que podrían recibir el IMV siguen sin solicitarlo, un problema especialmente pronunciado en Balears.

En el conjunto del territorio fiscal común, la AIReF calcula que 1.031.442 hogares podrían haber recibido el IMV durante 2025, mientras que 455.401 lo percibían a diciembre. Para el CAPI, estima 1.938.559 hogares potenciales frente a 540.638 perceptores al cierre del ejercicio. El análisis no incluye a País Vasco y Navarra por las particularidades de sus sistemas fiscales.

La cobertura efectiva del IMV ha aumentado, en cualquier caso, durante el último año. La prestación llegaba en diciembre de 2025 al 44,2% de los hogares potenciales, 2,4 puntos más que un año antes. En el complemento para la infancia, la cobertura se sitúa en el 27,9%, después de aumentar 3,1 puntos.

Reclaman más información

El elevado porcentaje de potenciales beneficiarios que quedan fuera de la prestación constituye uno de los problemas estructurales que la AIReF viene detectando en sus sucesivas evaluaciones del IMV. El organismo reclama reforzar las campañas de información y el acompañamiento individualizado precisamente para reducir el non take-up y mejorar la incorporación de las personas con derecho a la prestación.

También propone avanzar hacia sistemas de verificación automática de los requisitos, de forma que la Administración pueda identificar con mayor facilidad a quienes cumplen las condiciones, además de reformular el incentivo al empleo y establecer indicadores más claros para evaluar hasta qué punto el IMV está cumpliendo sus objetivos.

El diagnóstico resulta especialmente relevante para Balears porque el informe confirma que el problema no responde únicamente a las dificultades generales que arrastra la prestación en toda España. Las Islas presentan el mayor desfase entre la población que potencialmente podría acceder a estas ayudas y la que da el paso de solicitarlas, tanto en el IMV como, de manera todavía más acusada, en el complemento destinado a los hogares con menores.

El organismo concluye que, pese a los avances, todavía existen problemas de diseño y acceso. En el caso de Balears, el dato resulta especialmente contundente: solo alrededor de uno de cada tres hogares potencialmente beneficiarios llega a solicitar el Ingreso Mínimo Vital, mientras que en el complemento de ayuda a la infancia la inmensa mayoría de quienes potencialmente podrían beneficiarse de la prestación ni siquiera la piden.