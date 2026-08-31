Vivienda
Sant Antoni dispara un 22,5% el precio de la vivienda de segunda mano y ya supera los 8.300 euros por metro cuadrado
Santa Eulària, Sant Antoni, Eivissa y Sant Josep figuran entre los municipios más caros de Baleares, según el índice inmobiliario de Fotocasa
El precio de la vivienda de segunda mano sigue al alza en Baleares y sitúa a varios municipios de Ibiza entre los más caros del archipiélago. Según los datos del índice inmobiliario del portal especializado Fotocasa, correspondientes al mes de agosto, Sant Antoni registra una subida interanual del 22,5%, una de las más elevadas entre los municipios analizados en las islas.
El precio medio en Sant Antoni alcanza ya los 8.348 euros por metro cuadrado, solo por detrás de Santa Eulària, que se sitúa como el municipio más caro de Baleares entre los incluidos en el estudio, con 8.659 euros el metro cuadrado.
También aparecen en la parte alta de la clasificación Ibiza, con 7.436 euros por metro cuadrado y una subida interanual del 2,2%, y Sant Josep, con 7.202 euros por metro cuadrado y un incremento mucho más moderado, del 0,1%.
En el conjunto de Baleares, el precio de la vivienda de segunda mano subió un 0,8% en agosto respecto al mes anterior y un 5,3% en comparación con el mismo mes del año pasado. El precio medio se sitúa así en 5.443 euros por metro cuadrado, el más elevado de España.
Precio de una vivienda estándar de 80 metros cuadrados
Fotocasa destaca que este incremento interanual del 5,3% supone la subida número 137 consecutiva en Baleares, una cadena de aumentos que comenzó en abril de 2015. Una vivienda estándar de 80 metros cuadrados se oferta actualmente de media en 435.459 euros en las islas, frente a los 413.475 euros de hace un año.
La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, señala que Baleares muestra "una clara moderación" en el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda, pero advierte de que esta desaceleración llega "después de muchos años de fuertes incrementos y desde unos niveles extraordinariamente elevados".
"El crecimiento interanual se ha reducido hasta el 5,3%, muy lejos de las tasas superiores al 15% registradas hace un año, lo que refleja una desescalada significativa en la intensidad de las subidas. Sin embargo, moderación no significa necesariamente mejora de la accesibilidad”, explica Matos.
"La comunidad más cara de España"
La portavoz de Fotocasa recuerda que Baleares continúa siendo la comunidad más cara de España, por encima incluso de Madrid, y que acumula más de once años de subidas interanuales consecutivas. "El gran reto continúa siendo el enorme esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda para la demanda residente", añade.
Por municipios, el precio sube en 11 de los 15 analizados por Fotocasa en Baleares. Las mayores subidas se registran en Capdepera, con un 25,3%; Sant Antoni, con un 22,5%; Inca, con un 20,7%; Manacor, con un 17,7%; Alcúdia, con un 13,4%; y Ciutadella de Menorca, con un 11,7%.
En el ranking autonómico, Baleares lidera los precios de la vivienda en España con 5.443 euros por metro cuadrado, ligeramente por encima de Madrid, que alcanza los 5.431 euros. Les siguen País Vasco, con 4.045 euros por metro cuadrado; Cataluña, con 3.485; Canarias, con 3.375; y Andalucía, con 2.958.
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