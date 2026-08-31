Sucesos
Rescatan a un hombre herido en la espalda tras lanzarse al mar en Ibiza
Seis bomberos de Ibiza tuvieron que portear al afectado por unas escaleras estrechas en sa Figuera Borda
Los Bomberos de Ibiza rescataron la tarde de este domingo a un hombre que resultó herido en la espalda tras lanzarse al mar en sa Figuera Borda, en la zona de Platges de Comte, en el término municipal de Sant Josep. Según han informado desde el parque insular, el aviso se produjo sobre las 20 horas. Hasta el lugar se desplazaron seis bomberos para asistir al herido y trasladarlo con una camilla de rescate por unas escaleras estrechas que bajan hasta este rincón de la costa josepí.
El hombre explicó a los bomberos que no había caído bien al agua y que había notado "algo raro" en la espalda tras el salto.
Una ambulancia esperaba al afectado en la parte superior del acceso y lo trasladó a un centro hospitalario para ser atendido. En principio, su estado no revestía gravedad, según las primeras informaciones.
Esta oquedad en la roca se ubica entre Platges de Comte y Cala Codolar, a continuación del Cap des Bou, a los pies de un acantilado. Hay que bajar por una escalera recortada en la roca, con una barandilla desde la que se llega a la cubierta de cuatro casetas varadero alineadas que ocupan todo el ancho del boquete. El acceso al mar es dificíl y los fondos son en su mayoría de roca y grava.
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