El puerto de Ibiza recibirá más cruceros este septiembre que en agosto

El turisme de cruceros sigue creciendo en Ibiza y para septiembre se han programado 39 escalas, cinco más de las registradas este agosto. Igualmente, los buques que recalarán el próximo mes tienen una capacidad conjunta de 112.462 pasajeros, mientras que en el mes anterior se limitó a 111.856.

Así se refleja en el calendario mensual de cruceros enviado por la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef) a sus asociados y que elabora a partir de los datos oficiales de la Autoridad Portuaria de Balears (APB). Llama la atención que durante seis jornadas recalarán tres cruceros simultáneamente en el puerto de Vila, cuando en agosto esta coincidiencia se dio solamente en dos días. Respecto al resto, habrá once días con un único crucero, cinco con dos barcos y ocho sin ninguno.

En principio, el sábado día 19 se perfila como la jornada con mayor potencial de llegada pasajeros de todo el mes. Ese día coincidirán el ‘AIDAstella’, con capacidad para 2.700 personas; el ‘Arvia’, con 6.685; y el ‘Hebridean Sky’, con 120. Los tres sumarán un máximo de 9.505 pasajeros de capacidad (otra cosa es cuántos deciden bajar del barco y el porcentaje de ocupación del crucero).

El ‘Hebridean Sky’ arribará a las 7.30 horas y partirá a las 18; el ‘AIDAstella’ permanecerá en Ibiza entre las 11.30 y las 21 horas; y el ‘Arvia’ tiene una estancia programada desde las 12.30 hasta las 23.30. Por tanto, los tres coincidirán en el puerto entre las 12.30 y las 18 horas.

Otra de las jornadas de mayor intensidad será el 8 de septiembre, cuando coincidirán el ‘Costa Smeralda’, el ‘Emerald Sakara’ y el ‘Queen Victoria’. Entre los tres reúnen una capacidad máxima de 9.143 pasajeros, de los que 6.554 corresponden al ‘Costa Smeralda’, 2.489 al ‘Queen Victoria’ y un centenar al ‘Emerald Sakara’. Los tres coincidirán entre las 12.30 y las 20 horas.

El 29 de septiembre también habrá tres escalas, con el ‘Costa Smeralda’, el ‘Explora I’ y el ‘Regatta’, que sumarán 8.300 plazas. Los tres permanecerán simultáneamente en Ibiza entre las 13 y las 20 horas.

Dos barcos y más de 8.000 plazas

Como ya ocurrió en agosto, que haya menos escalas no implica necesariamente una menor presión potencial. El 30 de septiembre, con solo dos buques, se alcanzarán las 8.223 plazas máximas gracias a la coincidencia del ‘Mein Schiff 6’, con capacidad para 2.794 pasajeros, y el ‘MSC Seaview’, con 5.429.

El primer día del mes también arrancará con dos cruceros. El ‘Costa Smeralda’ y el ‘Explora I’ reunirán el 1 de septiembre 7.476 plazas. Otras jornadas con dos escalas serán el 11 y el 25, ambas con la misma combinación del ‘MSC Musica’ y el ‘Norwegian Dawn’ y una capacidad conjunta de 6.031 pasajeros, así como el día 18, cuando el ‘Emerald Sakara’ y el ‘MSC Musica’ sumarán 3.323.

Las restantes jornadas con tres barcos serán el 4 de septiembre, con el ‘Azamara Quest’, el ‘MSC Musica’ y el ‘Silver Muse’, que reúnen 4.613 plazas; el 20, con el ‘Emerald Sakara’, el ‘Europa’ y el ‘Sun Princess’, que alcanzan 5.697; y el 21, con el ‘Scenic Eclipse II’, el ‘Silver Ray’ y el ‘Vidanta Elegant’, con una capacidad conjunta mucho menor, de 1.172 pasajeros.

Cinco visitas del ‘Costa Smeralda’ y el ‘MSC Seaview’

Entre los barcos que más veces visitarán Ibiza durante septiembre destacan el ‘Costa Smeralda’ y el ‘MSC Seaview’, con cinco escalas cada uno. El primero estará en el puerto los días 1, 8, 15, 22 y 29. Con capacidad para 6.554 pasajeros en cada visita, sus cinco escalas representan por sí solas 32.770 plazas máximas.

El ‘MSC Seaview’, con capacidad para 5.429 pasajeros, llegará los días 2, 9, 16, 23 y 30, lo que supone otras 27.145 plazas a lo largo del mes. El ‘MSC Musica’ realizará cuatro escalas —los días 4, 11, 18 y 25—, mientras que el ‘Emerald Sakara’ estará en Ibiza en tres ocasiones. El ‘Explora I’, el ‘Norwegian Dawn’ y el ‘Silver Ray’ efectuarán dos visitas cada uno.

La programación vuelve a combinar algunos de los grandes cruceros que operan en el Mediterráneo con embarcaciones de dimensiones y capacidades mucho menores. El ‘Arvia’, con 345 metros de eslora y capacidad para 6.685 pasajeros, será el barco con mayor capacidad del calendario, seguido del ‘AIDAcosma’, con 6.600 plazas, y el ‘Costa Smeralda’, con 6.554. El ‘Sun Princess’ también alcanza los 345 metros de eslora y puede transportar hasta 5.189 pasajeros.

En el extremo contrario se encuentran embarcaciones como el ‘Emerald Sakara’, con capacidad para apenas 100 pasajeros; el ‘Seadream II’, con 112; o el ‘Hebridean Sky’, con 120.