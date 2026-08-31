El problema de la vivienda en Ibiza
Profesores en Ibiza: "Compañeros viven en coches, furgonetas... Y eso es una realidad"
La cobertura de plazas de este curso escolar va mejor que en anteriores ocasiones en las islas
La cobertura de plazas de profesores para este curso va mejor que en anteriores ocasiones en la isla, pero el problema de la vivienda afecta de manera directa a la educación en Ibiza. A.N.R., que pide mantener el anonimato, explica que es profesor especialista de la Escola d'Art, originario de Andalucía y que se trasladó a Ibiza hace más de 10 años. "Con la vivienda lo he pasado bastante mal, como prácticamente la totalidad de profesores: en 2019 llegué a un acuerdo con un casero y le mantengo la finca a cambio de un precio razonable", sostiene el docente.
En 2024, sacó una plaza de profesor de Secundaria en Ibiza. "A nivel profesional me ha salido bien la jugada: si apruebas una oposición aquí es bastante seguro que te den la plaza. En Andalucía puedo aprobar una oposición y que no me den la plaza". "¿Qué es lo que he tenido que hacer a cambio? Pues pasar por todas las dificultades propias de tener que vivir en Ibiza, obtener el título de catalán, el FOLC (Plan de Formación Lingüística y Cultural), etcétera", relata.
Compañeros sin máster del profesorado ni catalán
A.N.R. explica que compañeros suyos han venido de Andalucía y otros lugares "sin el máster de profesorado y sin el catalán". "Para la conselleria, cuando le interesa, es un requisito imprescindible, pero cuando no tienen profesores les da igual".
Asegura que lo pasó "mal" muchos años hasta que llegó al acuerdo con su casero: "En ese sentido no estoy tan mal, pero compañeros míos viven en coches, furgonetas... Y eso es una realidad", lamenta. "Si te dan una vacante para todo el año quizás encuentras un piso para compartir, pero si es para una sustitución de un mes, es un hándicap". Y añade: "El Consell o los ayuntamientos deberían tener viviendas para estos casos puntuales".
Sobre si cree que tras acumular experiencia volverá a Andalucía, explica: "En Ibiza estoy muy bien, me encanta la isla y me encanta ser profesor aquí. Me llevo bien con los alumnos, he estado en varios centros y todos genial. Pero no me puedo jubilar aquí porque no tengo vivienda. Sin vivienda aquí, te jubilas, ganas menos y te echan. Le ha pasado a compañeros y es un riesgo que no quiero correr con 60 y pico años", comenta.
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