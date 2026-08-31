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Plantando sin importar la edad
Naturaleza L’Hort Comunitari de Sa Llavanera acoge una celebración de la agricultura
L’Hort Comunitari de Sa Llavanera se convirtió ayer en el escenario de una celebración de la agricultura para todas las edades. Enmarcado en el calendario de actividad de las fiestas de Jesús, el evento comenzó a las seis de la tarde con talleres creativos y campesinos para grandes y pequeños organizados por la Colla de l’Horta. La tarde continuó con una plantación popular en el camí de l’Horta y en la calle de la Terrol·la y con la presentación del punto de compostaje comunitario de Can Rimbaus.
Posteriormente, la celebración pasó a la literatura de la mano de Encarna de las Heras, que conquistó a los más pequeños con su actividad de cuentacuentos, y finalizó con una cena popular en la que se compartieron distintos platos elaborados por los participantes en la quedada.
La jornada se enmarcó dentro de las fiestas patronales de Jesús en honor a la Mare de Déu de Jesús, que cuentan con más de medio centenar de actividades programadas hasta el 27 de septiembre. Tras tres días de descanso, el jueves se retomarán con castillos hinchables, fiesta de la espuma y otras actividades a cargo de Cachirulo, talleres de artesanía infantil, el pregón a cargo de los alumnos del colegio Nuestra Señora de Jesús, clase de salsa a cargo de Luis Muniz y un tributo a Estopa con la firma de Partiendo la Pana.
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