Inmobiliaria
Un piso 'de lujo' en Can Cantó: más de un millón de euros por un bajo en Ibiza
La vivienda, situada en un barrio residencial que dista de las zonas más lujosas de Ibiza, se anuncia en Idealista por 1.050.000 euros, más de 7.600 euros por metro cuadrado
Un piso en planta baja situado en la zona de Can Cantó, en Ibiza, ha salido a la venta en Idealista por 1.050.000 euros, un precio propio del mercado de lujo en un barrio residencial que dista de los enclaves tradicionalmente asociados a la vivienda más exclusiva de la isla.
La vivienda construida en 2006 se ubica en la calle de Sant Vicent de sa Cala y cuenta con 138 metros cuadrados construidos y 125 útiles. El precio equivale a unos 7.609 euros por metro cuadrado construido y a 8.400 euros por metro cuadrado útil.
En España, una vivienda se considera de lujo de forma general a partir de un millón de euros, aunque en las zonas de mayor exclusividad el listón real suele situarse entre los tres millones de euros. Más allá del importe total, el mercado inmobiliario también suele hablar de lujo cuando se superan los 5.000 o 6.000 euros por metro cuadrado, según los baremos del portal inmobiliario Idealista. Este piso supera ambos umbrales.
El anuncio presenta el inmueble como un “magnífico piso en planta baja” en Can Cantó, a cinco minutos andando del centro de la ciudad. Se trata de una vivienda de segunda mano en buen estado, construida en 2006, con tres dormitorios dobles y dos baños completos, uno de ellos en suite.
La propiedad dispone además de un comedor de 30 metros cuadrados con salida directa al jardín, cocina amueblada y equipada, armarios empotrados, aire acondicionado y calefacción individual por radiadores de gas natural.
Jardín de 81 metros cuadrados y dos terrazas traseras
Uno de los principales atractivos de la vivienda es su espacio exterior. El bajo cuenta con un jardín de 81 metros cuadrados y dos terrazas traseras que suman otros 26 metros cuadrados, según recoge la ficha del portal inmobiliario.
El precio incluye una plaza de aparcamiento grande y un trastero de ocho metros cuadrados. El edificio no tiene ascensor, aunque al tratarse de una planta baja el anuncio señala que la entrada a la comunidad cuenta con fácil acceso y sin barreras arquitectónicas. La vivienda figura como apta para personas con movilidad reducida únicamente en el acceso exterior.
El anuncio sitúa así un precio de vivienda de lujo en una zona urbana y residencial de Vila alejada del imaginario clásico del lujo inmobiliario asociado a primera línea de mar, urbanizaciones exclusivas o grandes fincas en entornos singulares.
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