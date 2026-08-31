Nassau Beach Club, donde late el corazón de Platja d’en Bossa

Los 18 años frente al Mediterráneo han convertido Nassau Beach Club en uno de los lugares más reconocibles de Platja d’en Bossa. Un espacio donde gastronomía, música, espectáculo y el espíritu de Ibiza se encuentran para crear una experiencia que va mucho más allá de un día de playa.

Las bañeras llenas de champagne son una imagen inseparable de Nassau. / Nassau

Hay lugares que forman parte del paisaje de Ibiza y otros que terminan formando parte de su identidad. Nassau Beach Club pertenece a esa segunda categoría. Desde su apertura en 2008, ha evolucionado con la isla, pero manteniendo una esencia muy reconocible: disfrutar del Mediterráneo, compartir, celebrar y vivir cada momento al máximo.

La cocina combina una base mediterránea con influencias internacionales. / Nassau

La experiencia comienza frente al mar. El Mediterráneo como escenario, la música, las camas balinesas, la gastronomía y un ambiente que invita a desconectar y dejarse llevar.

Pero en Nassau, un día de playa nunca es simplemente un día de playa. Los Beachboys Shows forman parte de su identidad y convierten el servicio en espectáculo. Piratas, mexicanos, Freddie Mercury y diferentes performances llenan la playa de energía y consiguen que cada jornada tenga algo inesperado.

Y entre sus imágenes más icónicas están las bañeras llenas de champagne, un ritual ya inseparable de Nassau y una de esas escenas que, con el paso de los años, se han convertido en parte del imaginario de Ibiza. Porque allí los días no son normales. Son días para celebrar, bailar, reír, compartir y crear recuerdos.

En Nassau, la gastronomía ocupa un lugar esencial. La propuesta parte del respeto por el producto y la calidad, pero también de la inquietud por descubrir nuevos sabores y seguir evolucionando.

Cada temporada llegan novedades a la carta, nuevas combinaciones y propuestas que buscan sorprender, pero sin dejar atrás los clásicos que ya forman parte de la identidad de Nassau y que los clientes esperan volver a encontrar.

La cocina combina una base mediterránea con influencias internacionales y está pensada para acompañar el ritmo de un día frente al mar. Porque en Nassau, comer no es simplemente una parte de la experiencia: es una forma más de disfrutar Ibiza.

Y cuando el sol comienza a desaparecer, el escenario cambia. Con Nassau By Night, el beach club adquiere una nueva dimensión. La gastronomía, la música, los shows y las performances se unen en una experiencia de gastroshow donde la noche se vive de una manera completamente diferente.

Una experiencia cada noche

La programación incorpora diferentes universos y temáticas que transforman Nassau cada noche: desde Back to the 80’s, con la energía y los grandes himnos de una década icónica, hasta Flower Night, con ese espíritu libre y mediterráneo tan ligado a Ibiza, o las noches de Full Moon, donde la música y el espectáculo adquieren un carácter más sensorial. La noche en Nassau no es simplemente la continuación del día, es otra experiencia.

En Ibiza, donde las tendencias cambian cada temporada, mantenerse durante casi dos décadas requiere algo más que estar de moda. Requiere identidad. Nassau ha sabido evolucionar, incorporar nuevas propuestas y adaptarse a cada generación sin perder aquello que lo convirtió en un referente de platja d’en Bossa. Una identidad construida alrededor de la gastronomía, la música, el entretenimiento y, sobre todo, de una manera muy particular de entender la hospitalidad. Porque Nassau no busca que todos los días sean iguales. Busca que cada visita tenga algo que recordar.

18 años después, el Mediterráneo sigue siendo el escenario. Platja d’en Bossa, el corazón. Y Nassau, una forma de vivir Ibiza.

Nassau Beach Club

Dirección: Platja d’en Bossa, Sant Josep

Reservas: +34 971 396 714 y reservas@nassaubeachclub.com