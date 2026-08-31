Casi mil familias buscan un piso asequible en Vila: el Ayuntamiento entrega las llaves de siete viviendas

La entrega este lunes de siete viviendas municipales de alquiler asequible en el barrio de sa Penya deja una muestra clara del enorme problema habitacional que hay en la isla y en Ibiza ciudad. El Ayuntamiento recibió cien solicitudes para uno de estos siete pisos, que finalmente alojarán a 17 personas. Pero el alcalde, Rafael Triguero, cifra en cerca de un "millar" las unidades familiares que buscan un piso social, protegido o a precio limitado en el que poder vivir de una manera digna.

"Prácticamente cada semana podemos atender a vecinos y vecinas de nuestra ciudad [que buscan piso] y somos muy conscientes del drama social que tenemos por la falta de vivienda", afirma Triguero durante el acto de entrega de llaves, celebrado en sa Peixateria de la Marina. La concejala de Vivienda y Bienestar Social, Lola Penín, también presente en el acto, explica que "de las cien solicitudes recibidas, solo unas 50 superaron el primer filtro", relacionado con "los diez años de empadronamiento y un año en el Registro Público de Demandantes de Vivienda del Ibavi".

Una vez hecho el cribado se celebró el sorteo público. Sin embargo, algunos de los seleccionados quedaron fuera al comprobar el resto de condiciones. "Luego, de los otros 50, se hizo el sorteo a falta de comprobar otros requisitos, como las rentas o no tener deudas". Penín recuerda que echaron mano de la lista de espera para incluir a otros 50 interesados que sí cumplían los requisitos.

Además de acreditar diez años consecutivos de empadronamiento en Ibiza y al menos un año de inscripción en el Ibavi, los aspirantes no podían superar los límites de ingresos impuestos, ni disponer de otra vivienda. También debían tener nacionalidad española o residencia legal en el país y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Siete pisos para 17 personas

Las viviendas tienen alquileres fijados en 6,18 euros por metro cuadrado, con cuotas mensuales de entre 203 y 460 euros. Dos pisos están situados en la calle Vista Alegre y cuentan con dos habitaciones. Están destinados a unidades familiares de hasta cuatro miembros y tienen 54 y 74 metros cuadrados útiles. Asimismo, en la plaza de sa Drassaneta hay tres viviendas de una habitación, una de ellas reservada para una familia monoparental. Las otras dos se encuentran en la calle Retir, también tienen una habitación y están destinadas principalmente a jóvenes menores de 35 años.

Entrega de las llaves de las viviendas de alquiler asequible de sa Penya en Ibiza / J.A. Riera

"En total vamos a dar cobertura a 17 personas con siete viviendas", destaca Penín, que pone el foco en la situación que atravesaban algunos de los adjudicatarios. "Detrás de cada unidad familiar, detrás de cada persona, hay una historia". Como "el caso de la chica que ha formado una familia monoparental y estaba en un proceso de desahucio", explica.

También citó la situación de otra familia que debía abandonar su vivienda en los próximos meses. "En noviembre se le acababa el contrato y se tenían que ir", señala Penín.

Cerca de mil familias buscan vivienda asequible

En este sentido, Triguero asegura que actualmente existen "prácticamente mil unidades familiares" en la ciudad que demandan "una vivienda a precio limitado, una vivienda de VPO [Vivienda de Protección Oficial] o una vivienda social". El alcalde detalla que estas siete viviendas son solo una parte de las actuaciones previstas. "Hoy es un gesto, lo que hacemos y lo que simbolizamos con estas primeras siete viviendas, pero esto no queda aquí".

Además, Triguero avanza que el Ayuntamiento prepara una "nueva actuación" en materia de vivienda. "El próximo mes les podremos dar una noticia de otro solar destinado a VPO en la ciudad de Ibiza", inidica dirigiéndose a los periodistas que cubren el evento.

En la misma línea, el Ayuntamiento quiere aprovechar estas adjudicaciones para recuperar población residente en los barrios históricos. "Queremos recuperar la vida en el barrio de sa Penya, pero también la vida en sa Riba y en la Marina", señala Triguero. Penín coincide en este objetivo: "La mayoría de la gente que vive en sa Penya es gente muy mayor" y considera que la llegada de jóvenes y familias con hijos puede ayudar a "dar vida a estos barrios".

Los nuevos inquilinos firman sus contratos en sa Peixateria y reciben las llaves de los inmuebles, situados en Vista Alegre, Retir y sa Drassaneta. Las viviendas han sido rehabilitadas con fondos del Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad y dos de ellas proceden de antiguos locales municipales reconvertidos en viviendas. Además, la convocatoria incluye una lista de reserva para cubrir futuras vacantes sin tener que iniciar un nuevo proceso completo de adjudicación.