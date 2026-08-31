Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes de luzProfesores en IbizaCondena turistaBonoloto
instagramlinkedin

Especial Summertime | Hyde y Mondrian

Las mejores vistas de Cala Llonga, entre el mar y la montaña, están en Hyde y Mondrian

Los dos hoteles cuentan con restaurantes y espacios únicos desde los que contemplar la bahía y la naturaleza mientras se descubren sabores llegados de distintos rincones del mundo

La azotea de Mondrian Ibiza es un espacio de referencia donde huéspedes y visitantes se reúnen para disfrutar de las vistas y el ambiente. | FOTOS: HYDE Y MONDRIAN

La azotea de Mondrian Ibiza es un espacio de referencia donde huéspedes y visitantes se reúnen para disfrutar de las vistas y el ambiente. | FOTOS: HYDE Y MONDRIAN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pilar López Zamorano

Ibiza

Hay lugares que se descubren por casualidad y otros que parecen guardar un secreto. Cala Llonga pertenece a esta segunda categoría. Protegida por colinas cubiertas de pinos y abierta a una bahía tranquila de aguas turquesas, esta pequeña cala situada entre Ibiza y Santa Eulària conserva una esencia difícil de encontrar en otros rincones de la isla.

Desde Cala Llonga parten barcos hacia Ibiza, Santa Eulària, es Canar y Formentera, | FOTOS: HYDE Y MONDRIAN

Desde Cala Llonga parten barcos hacia Ibiza, Santa Eulària, es Canar y Formentera. / FOTOS: HYDE Y MONDRIAN

Lejos del ritmo frenético que ha hecho famosa a Ibiza en el mundo, Cala Llonga invita a bajar el ritmo y observar el paisaje. Allí, la historia de la isla sigue muy presente. Hoy esa conexión entre naturaleza, hospitalidad y cultura local encuentra uno de sus mejores escenarios en las terrazas de Mondrian y Hyde Ibiza, dos espacios desde los que contemplar la bahía mientras se descubren sabores llegados de distintos rincones del mundo. Justo a los pies de estas terrazas, un pequeño muelle se adentra en la bahía y añade movimiento al paisaje. Desde allí parten barcos frecuentemente que conectan Cala Llonga con la ciudad de Ibiza, Santa Eulària, es Canar e incluso Formentera, permitiendo descubrir la isla desde el mar.

Entre aguas cristalinas y laderas cubiertas de pinos, las terrazas ofrecen algunas de las vistas más espectaculares de la isla.

Entre aguas cristalinas y laderas cubiertas de pinos, las terrazas ofrecen algunas de las vistas más espectaculares de la isla.

Las terrazas son ideales para descansar del ritmo diario.

Las terrazas son ideales para descansar del ritmo diario.

Japón con Niko Al Fresco

Ubicado en la emblemática azotea Sun & Moon de Mondrian Ibiza sobre la bahía, Niko Al Fresco ofrece una de las perspectivas más espectaculares de la zona. Desde aquí, el Mediterráneo se funde con los bosques de pinos y las montañas que rodean la cala, creando una atmósfera que cambia constantemente con la luz del día.

Cuyo cuenta con una carta para compartir en torno a los sabores vibrantes de México.

Cuyo cuenta con una carta para compartir en torno a los sabores vibrantes de México.

Su propuesta gastronómica se inspira en la cocina japonesa contemporánea, basada en el respeto al producto, la estacionalidad y una ejecución precisa. Sushi elaborado al momento, ingredientes seleccionados y una cuidada presentación convierten cada plato en una experiencia que celebra tanto la tradición japonesa como el entorno en el que se sirve.

Hyde y Mondrian ofrecen la combinación perfecta entre gastronomía, diseño y vistas excepcionales en Ibiza.

Hyde y Mondrian ofrecen la combinación perfecta entre gastronomía, diseño y vistas excepcionales en Ibiza.

La nueva barra de sushi exterior sitúa la acción en el centro de la terraza, permitiendo observar el trabajo de los chefs mientras el sol comienza a descender sobre la bahía. Al atardecer, el espacio se transforma en mucho más que un restaurante: sesiones musicales en vivo, retransmisiones de radio, encuentros culturales y experiencias artísticas convierten la azotea en uno de los puntos de encuentro más dinámicos de Cala Llonga.

Las mejores vistas de Cala Llonga, entre el mar y la montaña, están en Hyde y Mondrian

Las mejores vistas de Cala Llonga, entre el mar y la montaña, están en Hyde y Mondrian

Cuyo, sabores mexicanos frente al mar

A pocos pasos de la playa, en Hyde Ibiza, Cuyo propone una experiencia distinta, pero igual de ligada al espíritu relajado de Cala Llonga.

Con el mar prácticamente a sus pies y rodeado también por las suaves laderas verdes que caracterizan la bahía, este restaurante celebra los sabores vibrantes de México a través de una carta pensada para compartir. Tacos, platos principales al centro y elaboraciones con ingredientes frescos y de proximidad se combinan con cócteles coloridos y vinos cuidadosamente seleccionados.

La experiencia en Cuyo no busca la formalidad. Su esencia reside en conversaciones desenfadadas alrededor del bar, encuentros inesperados al aire libre y la sensación de estar disfrutando de un verano interminable frente al Mediterráneo. Además, ofrece eventos de música para todos los gustos con Decadance los jueves y sesiones con vinilos los sábados, aportando energía sin perder la tranquilidad que define a Cala Llonga.

Es el lugar perfecto para compartir unas margaritas al atardecer, picar algo frente al mar o simplemente dejar que las horas pasen mientras la bahía cambia de color.

Una mesa con vistas

Más allá de su propuesta gastronómica, tanto Niko Al Fresco como Cuyo comparten algo esencial: su capacidad para conectar al visitante con el paisaje y la identidad de Cala Llonga.

Sentarse en cualquiera de estas terrazas es descubrir que todavía existe una Ibiza donde las montañas siguen marcando el horizonte, donde los pinos llegan casi hasta la arena y donde la vida transcurre a un ritmo diferente. Una Ibiza que mira al futuro sin olvidar sus raíces.

Porque ir a Cala Llonga no es solo disfrutar de un restaurante o de una buena puesta de sol. Es descubrir una historia, una comunidad y una forma distinta de vivir la isla.

Hoteles Hyde y Modrian

Dirección: Cala Llonga

Contacto: Hyde: +34 971 62 61 93

Mondrian: +34 971 62 61 94

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
  2. Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
  3. Dos 'rissagues' arrasan la playa de Sant Antoni y obligan a cancelar el concierto de las fiestas de Sant Bartomeu
  4. Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
  5. “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
  6. Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
  7. Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
  8. Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público

Rescatan a un hombre herido en la espalda tras lanzarse al mar en Ibiza

Rescatan a un hombre herido en la espalda tras lanzarse al mar en Ibiza

La Bonoloto vuelve a tocar en Ibiza: un acertante de segunda categoría gana más de 122.000 euros

La Bonoloto vuelve a tocar en Ibiza: un acertante de segunda categoría gana más de 122.000 euros

Plantando sin importar la edad

Llama la atención: Que el Ayuntamiento de Sant Antoni concediera una licencia para otra fiesta en sa Pedrera de Can Coix a sabiendas de que la solicitud se había presentado fuera de plazo.

Las manos que mantienen viva la tradición

A la cárcel por vender pastillas y herir a los policías que le pillaron en Ibiza

A la cárcel por vender pastillas y herir a los policías que le pillaron en Ibiza

T'estim, Eivissa

T'estim, Eivissa

Septiembre en familia: Ibiza todavía está en modo verano

Tracking Pixel Contents