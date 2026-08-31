Las mejores vistas de Cala Llonga, entre el mar y la montaña, están en Hyde y Mondrian

Hay lugares que se descubren por casualidad y otros que parecen guardar un secreto. Cala Llonga pertenece a esta segunda categoría. Protegida por colinas cubiertas de pinos y abierta a una bahía tranquila de aguas turquesas, esta pequeña cala situada entre Ibiza y Santa Eulària conserva una esencia difícil de encontrar en otros rincones de la isla.

Desde Cala Llonga parten barcos hacia Ibiza, Santa Eulària, es Canar y Formentera. / FOTOS: HYDE Y MONDRIAN

Lejos del ritmo frenético que ha hecho famosa a Ibiza en el mundo, Cala Llonga invita a bajar el ritmo y observar el paisaje. Allí, la historia de la isla sigue muy presente. Hoy esa conexión entre naturaleza, hospitalidad y cultura local encuentra uno de sus mejores escenarios en las terrazas de Mondrian y Hyde Ibiza, dos espacios desde los que contemplar la bahía mientras se descubren sabores llegados de distintos rincones del mundo. Justo a los pies de estas terrazas, un pequeño muelle se adentra en la bahía y añade movimiento al paisaje. Desde allí parten barcos frecuentemente que conectan Cala Llonga con la ciudad de Ibiza, Santa Eulària, es Canar e incluso Formentera, permitiendo descubrir la isla desde el mar.

Entre aguas cristalinas y laderas cubiertas de pinos, las terrazas ofrecen algunas de las vistas más espectaculares de la isla.

Las terrazas son ideales para descansar del ritmo diario.

Japón con Niko Al Fresco

Ubicado en la emblemática azotea Sun & Moon de Mondrian Ibiza sobre la bahía, Niko Al Fresco ofrece una de las perspectivas más espectaculares de la zona. Desde aquí, el Mediterráneo se funde con los bosques de pinos y las montañas que rodean la cala, creando una atmósfera que cambia constantemente con la luz del día.

Cuyo cuenta con una carta para compartir en torno a los sabores vibrantes de México.

Su propuesta gastronómica se inspira en la cocina japonesa contemporánea, basada en el respeto al producto, la estacionalidad y una ejecución precisa. Sushi elaborado al momento, ingredientes seleccionados y una cuidada presentación convierten cada plato en una experiencia que celebra tanto la tradición japonesa como el entorno en el que se sirve.

Hyde y Mondrian ofrecen la combinación perfecta entre gastronomía, diseño y vistas excepcionales en Ibiza.

La nueva barra de sushi exterior sitúa la acción en el centro de la terraza, permitiendo observar el trabajo de los chefs mientras el sol comienza a descender sobre la bahía. Al atardecer, el espacio se transforma en mucho más que un restaurante: sesiones musicales en vivo, retransmisiones de radio, encuentros culturales y experiencias artísticas convierten la azotea en uno de los puntos de encuentro más dinámicos de Cala Llonga.

Las mejores vistas de Cala Llonga, entre el mar y la montaña, están en Hyde y Mondrian

Cuyo, sabores mexicanos frente al mar

A pocos pasos de la playa, en Hyde Ibiza, Cuyo propone una experiencia distinta, pero igual de ligada al espíritu relajado de Cala Llonga.

Con el mar prácticamente a sus pies y rodeado también por las suaves laderas verdes que caracterizan la bahía, este restaurante celebra los sabores vibrantes de México a través de una carta pensada para compartir. Tacos, platos principales al centro y elaboraciones con ingredientes frescos y de proximidad se combinan con cócteles coloridos y vinos cuidadosamente seleccionados.

La experiencia en Cuyo no busca la formalidad. Su esencia reside en conversaciones desenfadadas alrededor del bar, encuentros inesperados al aire libre y la sensación de estar disfrutando de un verano interminable frente al Mediterráneo. Además, ofrece eventos de música para todos los gustos con Decadance los jueves y sesiones con vinilos los sábados, aportando energía sin perder la tranquilidad que define a Cala Llonga.

Es el lugar perfecto para compartir unas margaritas al atardecer, picar algo frente al mar o simplemente dejar que las horas pasen mientras la bahía cambia de color.

Una mesa con vistas

Más allá de su propuesta gastronómica, tanto Niko Al Fresco como Cuyo comparten algo esencial: su capacidad para conectar al visitante con el paisaje y la identidad de Cala Llonga.

Sentarse en cualquiera de estas terrazas es descubrir que todavía existe una Ibiza donde las montañas siguen marcando el horizonte, donde los pinos llegan casi hasta la arena y donde la vida transcurre a un ritmo diferente. Una Ibiza que mira al futuro sin olvidar sus raíces.

Porque ir a Cala Llonga no es solo disfrutar de un restaurante o de una buena puesta de sol. Es descubrir una historia, una comunidad y una forma distinta de vivir la isla.

Hoteles Hyde y Modrian

Dirección: Cala Llonga

Contacto: Hyde: +34 971 62 61 93

Mondrian: +34 971 62 61 94