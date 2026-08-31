El álbum
Las manos que mantienen viva la tradición
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Los artesanos fueron uno de los atractivos el sábado en las fiestas patronales de Jesús. La feria instalada junto al casal acercó al público algunos de los oficios tradicionales de Ibiza, con demostraciones de cómo se elaboran espardenyes, flaütes o castanyoles, entre otras piezas vinculadas a la cultura popular pitiusa.
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