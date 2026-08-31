Llama la atención: Que el Ayuntamiento de Sant Antoni concediera una licencia para otra fiesta en sa Pedrera de Can Coix a sabiendas de que la solicitud se había presentado fuera de plazo.

Que el Ayuntamiento de Sant Antoni concediera una licencia para otra fiesta en sa Pedrera de Can Coix a sabiendas de que la solicitud se había presentado fuera de plazo. No se cumplía la antelación mínima establecida por la ley para traminar el permiso, pero la concejala de Urbanismo y Actividades, Eva María Prats, y, a posteriori, el alcalde, Marcos Serra, la autorizaron.

Llama la atención

Que vecinos de la calle del Estruç de Jesús estén recogiendo firmas contra el desvío de tráfico que supone la peatonalización del centro de la localidad por los problemas que les está causando. Señalan que no se oponen al proyecto, pero reclaman que el Ayuntamiento de Santa Eulària estudie alternativas que no pasen por la zona residencial, ya que supone un aumento de tráfico y contaminación.

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Que varias licitaciones se hayan quedado desiertas en los últimos tiempos en Formentera para afrontar las ampliaciones del cementerio de la isla y del servicio de control medioambiental del antiguo vertedero del Cap de Barbaria. Se trata de dos actuaciones muy necesarias, especialmente la del camposanto, donde quedan pocas unidades de enterramiento disponibles.