Linus Roth, violinista alemán, en agradecimiento a Diario de Ibiza: "No hay cultura sin público"

La Redacción del Diario de Ibiza se ha convertido en una improvisada sala de concierto el mediodía de este lunes gracias al violinista alemán Linus Roth. "Un poquito de Vivaldi, un poquito de Paganini", explica este virtuoso sobre las piezas que toca en su Stradivarius de 1703, una auténtica joya, en agradecimiento a la labor de difusión que realiza desde hace más de 133 años este medio.

Aprovechando la visita a la sede de Es Diari, el músico invita a todos los asistentes y al público general a asistir al concierto que ofrecen este lunes a partir de las 21 horas en el Claustro del Ayuntamiento dentro de la octava edición de Festival Internacional Ibiza Conciertos con más compañeros de la Johann Sebastian Rio Orchestra de Brasil ('bach' significa arrollo o riachuelo en alemán). "Es un programa muy espectacular porque es una fusión de música clásica y música de Brasil. Iniciamos con la música de Bach, y es un viaje musical desde Europa hasta Brasil, con Bach y las sambas: se llama 'Sambach'", apunta Roth sobre el juego de palabras.

"El Diario ayuda mucho al festival"

Preguntado por el amable gesto de tocar para los periodistas, publicistas y personal de administración de esta casa, explica que el Diario "ayuda mucho al festival [en referencia al Festival Internacional de Música Clásica Ibiza Conciertos]": "Sin público no hay concierto ni hay cultura. La cultura solo existe con la gente y para la gente, pero si nadie sabe que se hace algo...".

Además de Vivaldi y 'La chica de Ipanema", interpreta a Paganini: "Me gusta mucho tocar esta pieza y suena muy diferente", comenta Roth. Así, durante el concierto algunos será la primera vez que escuchen el pizzicato, la técnica en la que se puntean las cuerdas del violín, como si fuera una guitarra, en vez de frotarlas. "Es una técnica muy especial y difícil, no todos pueden hacerlo", detalla el músico: "Paganini es el más difícil, por eso decimos que es la orquesta del infierno, suena como diabólico", bromea.

El violinista alemán Linus Roth, tocando para la redacción del Diario de Ibiza. / J.A Riera

Cómo empezó su recorrido en Ibiza

Toca el violín desde los seis años y tuvo de profesores a los mejores profesionales en su campo: el profesor Bron y la profesora Ana Chumachenco. Hace 15 años llegó a Ibiza por primera vez: "Había una mujer mayor alemana, Margarita Kinsberger [promotora e impulsora de la música clásica y la ópera en la isla], que vivía aquí y organizaba conciertos de vez en cuando. Me dijo que tenía que venir a la isla y yo pensé: '¿Música clásica en Ibiza?'. Pero ella siempre los organizaba y eran benéficos para Ibiza y Formentera Contra el Cáncer. Así vine a Ibiza por primera vez", recuerda Roth.

"Cuatro años después me dijo que era demasiado mayor para seguir organizándolo, pero yo ya me había enamorado de Ibiza, es mi lugar preferido en el mundo", asevera, aunque ha conocido otros puntos del planeta: "Ibiza es mi casa y por esa razón fundé el festival en 2018. No había un festival internacional de renombre y nivel de música clásica y desde hace ocho años traigo a los mejores músicos del planeta", afirma Roth. Además, bromea que es una "excusa" para seguir viniendo a la isla.

"Algo diferente al turismo masivo"

"Me alegra escuchar de vez en cuando que el Consell quiere hacer cosas alternativas al turismo masivo, más culturales, y, en ese sentido, yo siempre estoy disponible", asegura: "Me gustaría convertir Ibiza en un destino cultural internacional y ese es el plan último del festival". Así, mantiene que "las fiestas son buenas, los clubes son geniales... Todo está bien, pero necesitamos más: un equilibrio", cree Roth.

Cuando le explica a la gente de Alemania, Francia o Brasil que hace este festival de música clásica en Ibiza, todos se sorprenden: "Yo lo veo como una oportunidad para cualquier música que no sea electrónica". Además, dice que el público ibicenco "es genial": "Es un público muy entusiasta y es muy divertido tocar aquí".

Roth ve Ibiza como el "lienzo" perfecto para probar varias mezclas de géneros: "Hicimos un proyecto hace unos años mezclando música clásica con flamenco, vinieron dos bailarinas, una mallorquina y Rocío Osuna, una bailarina fantástica de Ibiza. Toqué algo similar al flamenco en la viola y ellas bailaron: Ibiza para mí es mi estudio experimental, pruebo muchos nuevos programas en la isla. Si funciona, lo cojo y lo exporto a otros festivales internacionales". Aun así, admite que, para él, la fusión se tiene que hacer bien: "No todo vale, igual que en la cocina". Pero al final, se centra más en lo clásico que en cualquier otro género.