Lectura del manifiesto en Ibiza durante la 'Xindriada popular' en Cala Saladeta: "No necesitamos turistas en invierno, nos sobran en verano"

Hacia las diez y media de la mañana, con Cala Saladeta ya completamente abarrotada -pese a las restricciones de aparcamiento que la organización había previsto explotar a su favor-, las representantes de la Associació de Joves d'Eivissa (AJE) leyeron el manifiesto de la jornada de la 'Xindriada popular' mientras el resto de asistentes sostenía en alto sus pancartas reivindicativas. Casi un centenar de ibicencos ocuparon esta zona de baño de Sant Antoni desde primera hora de la mañana para protestar contra la masificación turística en una 'Xindirada popular' organizada por jóvenes de Ibiza

Entre algún que otro 'Anàrem a Sant Miquel', los lemas más repetidos eran: 'Miris on miris tot són guiris. Ibiza mata Eivissa' (mires donde mires todo son guiris), 'Eivissa no es ven ni per deu ni per cent' (Ibiza no se vende ni por diez ni por cien) o "Gentrificació a casa meva no' (Gentrificación en mi casa no).

"Cualquier espacio con potencial turístico se masifica de repente, dejándonos sin rincones para disfrutar de la tierra donde vivimos y trabajamos, que es nuestra antes que suya", recitaba Sorà mientras denunciaba que la cultura y la lengua propias se ven cada vez más expulsadas de los espacios públicos, y quedan reducidas a "una simple atracción para turistas en fechas señaladas".

Su compañera y presidenta de la asociación, Marga Torres, cerró la lectura del manifiesto responsabilizando a las instituciones: "Los cinco ayuntamientos, el Consell y el Govern balear dan la espalda a lo que nos ha hecho ser quienes somos, a nuestra historia y a nuestra identidad ibicenca". Para muchos jóvenes de Ibiza la solución no es desestacionalizar, "no necesitamos turistas en invierno, nos sobran en verano", repetía el manifiesto.

Pasado el mediodía, con el sol ya en lo más alto, la playa seguía llena de pareos, sandía y banderas payesas. La xindriada, para sus organizadores, no era un punto final sino el arranque de un movimiento que, aseguran, tiene vocación de repetirse en otras calas de la isla.