Juan Pedro Rodríguez, adjudicatario de una vivienda: "Confíen, que todo llega"

La entrega de las siete viviendas municipales de sa Penya supone un cambio importante para sus nuevos inquilinos. Detrás de las llaves hay historias marcadas por alquileres elevados, falta de espacio y años viviendo con familiares mientras trataban de encontrar una alternativa.

Mariano González y Valentín Miguel de Paz López llevan diez años en la isla y aseguran que en los últimos años han notado especialmente el empeoramiento del acceso a la vivienda. Hasta ahora vivían juntos con su mascota en un piso pequeño por el que pagaban 900 euros al mes. "Queríamos empezar un proyecto nuevo donde pudiésemos estar a gusto y no estar solo trabajando para pagar el alquiler", explican.

La noticia de que habían conseguido una de las viviendas les cuesta incluso asimilarla. "Nos pusimos a bailar en casa, no nos lo creíamos", cuentan. Reconocen, además, que la espera se les hizo larga. "Cuando nos dijeron que habíamos salido lo veíamos muy lejos, pero mira, aquí estamos". A quienes estén en una situación parecida les recomiendan intentarlo: "Que no se desesperen y que se animen. El procedimiento es sencillo, es cumplir los requisitos".

"No nos podíamos permitir un alquiler, estaba muy difícil la cosa"

También cambia la situación de Juan García y Aroa Rodríguez, que tienen una hija y esperan otro bebé. Hasta ahora vivían en una habitación en casa de los padres de ella, ya que no podían asumir el precio de un alquiler en Ibiza. "No nos podíamos permitir un alquiler, estaba muy difícil la cosa", explican.

Cuando escuchan sus nombres en el proceso de adjudicación, la sorpresa es total. "No nos lo creíamos, estábamos desesperados", recuerdan. Ahora animan a otras familias a seguir buscando alternativas: "Que no dejen de intentarlo, que todo llega".

Por otro lado, Juan Pedro Rodríguez y Aitana Ortiz llevaban dos años y medio viviendo en casa de los padres de él mientras intentaban encontrar una vivienda que les permitiera independizarse. "Teníamos muchas ganas de ir a vivir juntos", cuenta Juan Pedro. "Hemos intentado buscar, pero era imposible. Pedían un ojo de la cara para entrar y no se podía", señala.

Aitana acude al sorteo mientras Juan Pedro está trabajando. Cuando le comunica que han conseguido uno de los pisos, decide tomarse el resto del día libre. "Sentimos mucha felicidad", recuerda. El proceso, admite, también tuvo momentos de incertidumbre: "Pensábamos que no nos lo iban a dar, después que sí, y al final todo ha salido bien".