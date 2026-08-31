José Luis Escandel, administrador de Coessa: «El mejor legado no es solamente dejar una empresa. Es dejar unos valores»

Comercial Escandell S.A. (COESSA) es una empresa familiar vinculada a Ibiza y Formentera, con una trayectoria marcada por el crecimiento, la cercanía y la capacidad de adaptación. Una historia que permite mirar al pasado, analizar el presente y, especialmente, conocer los retos y proyectos que definirán su futuro. Su administrador, José Luis Escandell, representa, junto a la siguiente generación, la continuidad de un proyecto empresarial que comenzó hace casi 46 años.

Algunos de los productos más destacados. / COESSA

¿Cuándo empezó COESSA y cómo fueron los primeros años?

Empezamos hace 46 años. Fue difícil, como lo son prácticamente todos los proyectos empresariales. Había que trabajar mucho, aprender cada día y buscar nuestro sitio en un sector muy competitivo. Poco a poco, con mucho esfuerzo, constancia y, sobre todo, gracias a la confianza de nuestros clientes, conseguimos crecer y consolidarnos.

¿Qué recuerda de esa época?

Cuando empezamos había menos empresas, la competencia era menor. Apostamos por algo que seguimos considerando fundamental: el trabajo, unido a un buen servicio y a una relación cercana con los clientes. Siempre hemos intentado que sepan que pueden contar con nosotros. Esa confianza se construye con los años y es uno de los mayores valores que tiene una empresa.

¿Cuántos clientes tiene actualmente COESSA?

Trabajamos con unos 2.300 clientes entre Ibiza y Formentera. Es una cifra que nos llena de satisfacción, pero que también supone una gran responsabilidad.

¿Cuál cree que ha sido la clave para que COESSA haya llegado hasta aquí?

No hay ningún secreto. Ha sido una combinación de trabajo, constancia, adaptación y, sobre todo, un gran equipo humano. El personal ha sido fundamental todos estos años. Muchas de las personas que forman parte de COESSA llevan mucho tiempo con nosotros y han contribuido directamente a construir la empresa que tenemos hoy. Una empresa no la hacen solamente sus propietarios; la hacen todas las personas que trabajan cada día para que funcione.

¿La estacionalidad de Ibiza y Formentera supone una dificultad?

Sí, sin duda. Tenemos una temporada muy marcada y eso obliga a planificar muy bien los recursos. Hay momentos del año en los que necesitamos un equipo amplio para atender toda la demanda y otros meses en los que hay que ajustar la estructura. La clave está en encontrar ese equilibrio y ser capaces de ofrecer el mismo nivel de servicio durante todo el año.

¿Está asegurada la continuidad generacional de COESSA?

Estoy convencido de que sí. Ver a mis hijos, José Luis y Miguel Ángel, implicados y con ilusión por continuar el proyecto familiar me da mucha tranquilidad. Han crecido viendo el esfuerzo que hay detrás de la empresa y conocen perfectamente lo que significa trabajar cada día para mantenerla y hacerla crecer. Para mí, que la siguiente generación quiera continuar con el proyecto es una de las mayores satisfacciones que puede tener un padre.

¿Volvería a ser empresario?

Sin ninguna duda. Ha sido siempre mi vocación. He tenido la oportunidad de vivir muchas experiencias a través de COESSA, algunas fáciles y otras mucho más complicadas. También he podido conocer a mucha gente, viajar y vivir experiencias que me han enriquecido tanto personal como profesionalmente.

¿Qué consejo daría a alguien que hoy quisiera montar una empresa de distribución?

Montar una empresa siempre es complicado, pero hacerlo en distribución exige muchísimo trabajo, una gran capacidad de organización y creatividad. Hay que conocer muy bien los costes, el personal necesario, la logística, los clientes y, sobre todo, tener claro qué servicio quieres ofrecer. No basta solo con vender. Hay que aportar valor y cumplir con el cliente.

¿Tienen nuevos proyectos para el futuro?

Sí. Uno de nuestros objetivos es seguir creciendo y mejorar nuestro servicio en Formentera. Queremos disponer de una mayor presencia y capacidad para atender a nuestros clientes de la isla. También estamos trabajando en nuevos proyectos y nuevas líneas de productos. Actualmente, estamos impulsando especialmente nuestra línea de distribución de hierbas, con productos como Hierbas Mediterráneo y Herbes Sa Figuera, que forman parte de nuestra apuesta por ofrecer productos propios y diferenciados. Creemos que conocer bien el mercado y adaptarnos a lo que demandan nuestros clientes es fundamental para seguir avanzando.

¿Qué diferencia a COESSA de otras empresas del sector?

La manera de entender el servicio. Intentamos mantener una relación cercana con nuestros clientes, ser serios en nuestro trabajo y ofrecer un servicio estable y de calidad. Llevamos muchos años en el sector y conocemos perfectamente las necesidades de la hostelería y del comercio de las islas. Nuestro objetivo no es solamente crecer, sino hacerlo manteniendo lo que nos ha permitido llegar hasta aquí: la confianza de nuestros clientes.

¿Cómo imagina el futuro?

Con ilusión. Quedan muchas cosas por hacery muchos proyectos por desarrollar. Y con la tranquilidad de saber que existe una nueva generación preparada y con ganas de continuar. Si algo me hace feliz después de todos estos años es poder mirar hacia delante y saber que COESSA tiene futuro. La empresa nació como un proyecto familiar y queremos que siga siéndolo durante muchos años. El mejor legado no es solamente dejar una empresa. Es dejar unos valores, un equipo y un proyecto que la siguiente generación quiera continuar.