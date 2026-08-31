Santa Eulària destina más de un millón de euros para subir la indemnización por residencia para 300 empleados públicos

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha hecho efectivo el aumento de la indemnización por residencia para cerca de 300 empleados públicos, una medida que supondrá una inversión adicional de más de un millón de euros al año. El Consistorio explica que es "la primera administración pública de Ibiza" que abona las nuevas cuantías.

El Ayuntamiento "ha decidido asumir las cantidades aprobadas para el personal de la Administración General del Estado destinado en Ibiza y trasladar esta mejora a la plantilla municipal". El Consistorio presenta la medida como "un reconocimiento a las dificultades derivadas de la insularidad" y como "una herramienta para atraer, retener y estabilizar profesionales".

Dos años tras el pleno

La decisión "da continuidad a la posición defendida por el Ayuntamiento en julio de 2024", cuando, explican, el pleno municipal aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno de España una actualización de las indemnizaciones por residencia. Estas cantidades llevaban sin revisarse de manera sustancial desde 2006 y habían quedado "claramente desfasadas" respecto al coste de la vida en la isla.

La propuesta aprobada por el pleno advertía especialmente del encarecimiento de la vivienda, del mayor coste de los bienes y servicios y de las dificultades crecientes para cubrir vacantes en las administraciones públicas de Ibiza.

El pago de la indemnización por residencia, "se suma a la implantación de la carrera profesional del personal municipal, cuyo desembolso correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026 supera los 1,3 millones de euros".

"La única Administración de la isla"

El Ayuntamiento sostiene que Santa Eulària es "la única administración de la isla que ha implantado una carrera profesional vinculada a un sistema objetivo de evaluación del desempeño, concebido para que el trabajo redunde en una mejor atención al ciudadano". El modelo no se limita al reconocimiento de la antigüedad, añaden, sino que "valora la trayectoria profesional, la formación, la conducta en el puesto de trabajo y el cumplimiento de objetivos individuales y colectivos".

Con la aplicación de la nueva indemnización por residencia, la inversión municipal en personal durante 2026 se situará alrededor de los 20 millones de euros. Cuando el actual equipo de gobierno inició su gestión en 2019, el presupuesto destinado a personal era de 9.715.750 euros. Alcanzar los 20 millones representa un incremento de más de 10,2 millones de euros y un crecimiento aproximado del 106% en siete años, calcula el equipo de gobierno municipal.

Este esfuerzo presupuestario, "ha permitido ampliar y estabilizar la plantilla, reforzar los departamentos municipales, desarrollar la primera Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, recuperar y mejorar derechos laborales e implantar instrumentos de gestión orientados a conseguir una administración más moderna, profesional y eficaz", añaden.

En total, entre la indemnización por residencia y la carrera profesional, el aumento de la inversión en personal prevista para 2026 asciende a 2,3 millones de euros.

Toda la información relativa a los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Santa Eulària puede consultarse en el Portal de Transparencia: https://transparencia.santaeulariadesriu.com/transparencia-municipal/rpt-relacion-de-puestos-de-trabajo/.