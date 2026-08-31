Ibiza vuelve al verano del 98 para revivir su fiesta más legendaria

Ibiza vuelve a mirar a finales de los noventa del 25 al 27 de septiembre con Le Weekend Manumission, una celebración que recupera algunos de los elementos que marcaron una de las etapas más conocidas de la cultura club de la isla. La programación se repartirá entre 528 Ibiza, Pikes Ibiza e Ibiza Rocks Bar, antiguo Bar M, aunque el momento cumbre será el sábado 26 con una jornada de doce horas de música ininterrumpida en 528 Ibiza.

Imagen de una fiesta de Manumission en 1995. | JOSEAN OYAGA

La propuesta se inspira en ‘The Motel High Times in 90s Ibiza’, el nuevo libro de Claire Manumission. Sus historias, personajes, espacios y recuerdos servirán como base para transformar el recinto en una recreación del verano de 1998. El objetivo no es escuchar música únicamente, sino desplazarse por diferentes ambientes en los que convivirán dj, performers, bailarines, drag queens, instalaciones y elementos teatrales.

La propuesta se inspira en el libro de Claire Manumission, que recoge historias, personajes y recuerdos de aquella época. | MANUMISSION

Ese planteamiento conecta directamente con la identidad que convirtió Manumission en un nombre destacado de la noche ibicenca. Nacida en Manchester, la fiesta encontró en Ibiza el escenario en el que desarrolló una fórmula que mezclaba música electrónica, espectáculo y performance, alejándose del concepto de club convencional y construyendo una experiencia en la que todo podía formar parte de la noche.

Imagen de archivo del exterior de una fiesta Manumission. | MANUMISSION

Portada del libro The Motel. / MANUMISSION

En 528 Ibiza, cada zona tendrá su propia programación. The Manumission Motel Stage ocupará el Park con una instalación de neón, dj y actuaciones, mientras Bedroom Bondage à la Japonaise Stage se situará en el bosque. En el Forbidden Garden, Hellfire in the Hong Kong Hot Tub combinará techno de Detroit y sonidos baleáricos en un homenaje a Alfredo, acompañado de drag queens y go-go boys.

También regresarán espacios reconocibles de la historia de la fiesta. Insane Asylum recuperará su carácter clandestino; The Twilight Zone contará con Debbie y Patricia, dj originales de Manumission Manchester, y Room 10 volverá con algunos de sus elementos más recordados. Le Théâtre Pink Pussy dedicará seis horas a una propuesta que conecta el Nueva York de principios de los noventa con la Ibiza de 1998, mientras Roger More’s Dark Room recordará los orígenes del proyecto en el Gay Village de Manchester.

La jornada se desarrollará desde las cinco de la tarde hasta las cinco de la madrugada y combinará house, techno de Detroit, clásicos baleáricos y otros sonidos asociados a aquella época. La organización mantendrá además dos de sus señas históricas: no anunciará el cartel completo y recuperará su política de no permitir cámaras. Ya se ha confirmado una actuación sorpresa de primer nivel, aunque su identidad seguirá sin desvelarse.

Las entradas cuestan 98 euros, gastos de gestión incluidos, una cifra elegida por su equivalencia con el precio en pesetas que pagaban los clubbers en los noventa. La primera tanda se agotó en pocos minutos, una respuesta que anticipa el interés por volver a encontrarse con una parte importante de la historia reciente de la noche de Ibiza.