Muere Celestí Alomar, el conseller de Turismo padre y defensor de la ecotasa

El exconseller de Turismo Celestí Alomar ha fallecido este lunes. El político que formó parte de aquel primer Govern del Pacto de Progreso padecía una enfermedad, a pesar de lo cual los últimos años siguió dando guerra desde el activismo. Su figura estará ligada siempre a la entrada en vigor en Baleares de la ecotasa, un impuesto revolucionario que le granjeó el rechazo en pleno del sector hotelero. Pasó a la historia la ya famosa frase "Hay que matar al conseller", pronunciada por uno de los grandes empresarios que desarrolló su grupo empresarial desde Mallorca para convertirse en líder en el Caribe. Pero Celestí Alomar no se arredró y sacó adelante el impuesto de turismo sostenible.

Celestí Alomar, fotografiado en el hotel Palma Bay, en Palma, en octubre de 2024. / Manu Mielniezuk

El que fuera estragega turístico en el último gobierno de Felipe Gónzalez y una pieza clave en el primer Govern presidido por Francesc Antich nació en Llubí, en 1949. A pesar de que a primera vista pudiera parecer taciturno, sobre todo en sus años en el Ejecutivo autonómico era un gran conversador, risueño y que valía quizás más por todo lo que calló que por lo que llegó a confesar tras abandonar la política. Sus intervenciones en debates públicos y sus artículos de opinión le hicieron estar muy presente en la Mallorca contemporánea.

En este diario recordaba recientemente por qué se tiró a la piscina para sacar adelante la ecotasa. "La decisión la tomamos con muchos estudios previos y pensándolo mucho", y lo hizo empujado por dos claves: "Estábamos en el primer gobierno de izquierdas de este país y había necesidades perentorias en el mundo de la educación y la sanidad". Consideraba "una falta de solidaridad que el conseller de Turismo se gastara dinero en promoción" y en apoyar a los hoteleros. "A la larga el tiempo nos ha dado la razón". Y vaya que se la dio con un impuesto que al final abrazó el PP a pesar de haberlo denostado.

En 2017 dio un gran paso al abandonar el PSOE por su posición con Cataluña

En 2017 dio un gran paso al abandonar junto a Bernat Ramis, el PSOE se dio de baja como militante del partido socialista por el apoyo de Pedro Sánchez al artículo 155 en Cataluña y por la "deriva autoritaria" que estaba desplegando el Gobierno de Mariano Rajoy. "Si yo fuera solo militante del PSIB, en vez del PSOE, no me daría de baja y la presidenta Armengol y todo el Govern tiene mi total apoyo, pero yo no puedo aceptar que el PSOE calle y apoye esta deriva autoritaria", declaró entonces. Este abandono pesó más aún, puesto que Alomar había sido uno de los fundadores en 1976 del Partido Socialista de les Illes, que posteriorment es transformaría en el Partido Socialista de Mallorca.

Alomar era licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Central de Barcelona. Fue conseller de Turismo desde 1999 hasta 2003. También formó parte del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Carrera política

Empezó su carrera en la política autonómica como gerente del Institut Balear de Turisme (Ibatur) y después fue director general de Ordenación Turística, pasando a ocupar, de 1999 a 2003, el cargo de conseller de Turismo del primer Pacte de Progrés, encabezado por Antich.

En 2007 no se presentó a la reelección y siguió trabajando como consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo de la ONU y en la Organización Mundial del Turismo. Además, fue jefe de Demarcación de Costas en Baleares.

Después se dejó llevar por su participación en grupos de reflexión. "La independencia, aunque sea en el flanco izquierdo, es un gran valor. Y yo creo que puedo ayudar más desde una posición independiente que militando en un partido", reflexionaba. También formaba parte del Fòrum de la Societat Civil y del Col·lectiu Alternatives.

"No sé cuántos recursos hubo contra el impuesto. El Tribunal Constitucional y todos los jueces nos dieron la razón", defendía

Pero sin duda su gran baza política fue la aprobación de la ecotasa. Como recordaba "se generó uno de los debates más importantes que ha tenido esta comunidad, todo mundo hablaba de esto, hasta en los bares. La percepción de la sociedad hacia el turismo cambió". Así fue. Lo que lamentaba Alomar era que "el PP nos ha hecho perder mucho tiempo. Poner la ecotasa puede ser que fuera discutible para algunos, pero el gran error fue quitarla. Durante años se perdió una capacidad de invertir y de mejorar en medio ambiente, cultura, patrimonio…,", y todo porque "se habían empecinado en una guerra política y la ecotasa era la bandera. Cuando la quieren subir lo único que les digo es que llegan muy tarde", declaró cuando los populares alardeaban de que iban a incrementar el impuesto. "No sé cuántos recursos hubo contra el impuesto. El Tribunal Constitucional y todos los jueces nos dieron la razón", defendía.

La amenaza de Piñero

Sobre la famosa frase que pronunció el hotelero Pablo Piñero, Alomar replicaba desde el humor: "Aquello me hizo mucha gracia porque era un antiguo policía de la Brigada Político Social. Con él había tenido muy buena relación cuando yo estaba de director general en Madrid (le acompañaba por temas de visados). Mi reacción fue llamar a nuestro conseller de Interior y contarle que me habían amenazado. Al cabo de unos días nos contestaron de la Policía que ese señor ya no tenía permiso de armas". También fue muy notoria la enemistad que le guardaba el fundador de Meliá, Gabriel Escarrer Juliá, por su pretensión de sacar adelante la ecotasa, no quería ni verle en persona.

Cuando Alomar echaba la mirada a los años de gobierno de Francina Armengol primero como hombre justo alababa su apuesta por la ley de memoria histórica y lamentaba que en la segunda legislatura no se atrevieran a entrar de lleno en el decrecimiento turístico.

Con la desaparición de Francesc Antich en 2025, Pere Sampol ese mismo año y ahora Celestí Alomar la izquierda histórica balear se va quedando cada vez más huérfana. No obstante, el expresidente se pudo dar el lujo en 2022 de reunir a aquel primer Govern del Pacto que conformaron entre otros el exconseller Alomar.