Los vecinos de Sant Josep ya pueden pagar los tributos municipales: vehículos, residuos, alcantarillado y otras tasas

El Ayuntamiento de Sant Josep abrirá este martes, 1 de septiembre, el periodo voluntario de pago de los tributos municipales correspondientes al ejercicio de 2026. Los contribuyentes tendrán hasta el próximo 2 de noviembre, ambos días incluidos, para realizar los abonos.

El periodo incluye el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto urbano como rústico; el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (Ivtm); el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así como diferentes tasas municipales, entre ellas las de residuos, alcantarillado, entrada de vehículos y reserva de aparcamiento.

De forma telemática o presencial

Los pagos podrán realizarse de lunes a viernes, entre las 8.30 y las 13.30 horas, en las dependencias municipales de Sant Josep, Sant Jordi y Cala de Bou. También será posible abonar los recibos de forma telemática a través del portal web del Ayuntamiento de Sant Josep.

En el caso de los recibos domiciliados en una entidad bancaria, el Consistorio ha informado de que serán enviados para su cobro el próximo 21 de septiembre. El Ayuntamiento recuerda que, una vez concluido el periodo voluntario el 2 de noviembre, comenzará el periodo ejecutivo. A partir de ese momento se aplicarán los recargos y los intereses de demora correspondientes, de acuerdo con la normativa tributaria vigente.