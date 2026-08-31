Las muertes en las carreteras de Baleares aumentan un 40% respecto a 2025

El grave accidente de moto ocurrido el pasado 18 de agosto, en el que un hombre de 35 años perdió la vida después de un violento choque contra un coche en Sant Josep tras el que salió disparado varios metros, vuelve a poner el foco sobre la siniestralidad vial en Baleares en lo que llevamos de 2026

Los últimos datos provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT), cerrados precisamente a 23 de agosto, contabilizan 21 fallecidos en las carreteras interurbanas de Baleares, frente a los 15 registrados durante el mismo periodo de 2025. Son, por tanto, seis víctimas mortales más, lo que supone un incremento del 40% respecto al pasado año.

También aumenta el número de siniestros mortales. Entre el 1 de enero y el 23 de agosto de este año se han registrado 20 accidentes con víctimas mortales en vías interurbanas, cinco más que los 15 contabilizados durante esas mismas fechas de 2025.

La evolución en el archipiélago contrasta además con la del conjunto del Estado. En España, según la misma estadística de la DGT, las víctimas mortales han descendido de 717 a 702 hasta el 23 de agosto, un 2% menos. Los siniestros mortales también han bajado, de 654 a 643.

Las cifras oficiales de Tráfico, sin embargo, no recogen necesariamente todas las muertes relacionadas con accidentes de circulación que se han producido en Baleares durante el año. La estadística de la DGT utilizada para esta comparación se refiere exclusivamente a vías interurbanas y a fallecidos contabilizados a 24 horas del accidente.

El seguimiento realizado por este diario a partir de los siniestros ocurridos desde comienzos de año arroja un balance más amplio: 26 personas fallecidas en accidentes o sucesos relacionados con el tráfico hasta el 23 de agosto. En ese recuento figuran también accidentes ocurridos en vías urbanas y casos que, por sus circunstancias o por el momento en que se produjo el fallecimiento, pueden quedar fuera de los criterios empleados por la DGT.

Un año que comenzó sin víctimas

El año comenzó, de hecho, sin víctimas mortales contabilizadas durante el mes de enero. La situación cambió en febrero, cuando se registraron tres fallecimientos. Entre ellos, el de un ciclista español de 50 años que murió el día 7 tras ser alcanzado por un coche en la carretera vieja de Inca, y el de una mujer de 75 años que perdió la vida el día 25 en una colisión frontal entre dos turismos en la carretera de Andratx, a la altura de la entrada del túnel de Peguera. En aquel siniestro hubo además tres heridos graves.

Marzo dejó otras tres víctimas mortales. Dos de ellas se produjeron el día 21: un motorista de 38 años murió tras colisionar con un coche en la calle Indalecio Prieto de Palma y un niño de seis años falleció después de ser atropellado por un vehículo que realizaba una maniobra de marcha atrás en una finca de Montuïri. Al día siguiente murió otro motorista, de 58 años, después de perder el control de su vehículo y chocar contra un poste en Palma.

La sucesión de accidentes continuó durante la primavera. En abril fallecieron un motorista de 44 años que se salió de la vía en la carretera de Sóller al Port y chocó contra un poste de la catenaria del tranvía, y un ciclista neerlandés de 65 años que fue atropellado por un coche en la carretera de Muro, en el término municipal de Llubí. También perdió la vida un hombre de 70 años al volcar el tractor que conducía por un camino rural del municipio de Sant Antoni, en Ibiza.

Mayo fue uno de los meses con mayor número de víctimas del año, con cinco fallecidos según el recuento de este diario. Junio dejó otras dos muertes. La situación volvió a agravarse en julio, con seis fallecidos. Uno de los accidentes más graves ocurrió el día 22 en Formentera, donde dos jóvenes de unos 25 años perdieron la vida después de que la motocicleta en la que viajaban chocara contra un taxi en la carretera entre la Savina y es Pujols. Tres días antes, un peatón de 55 años y nacionalidad sueca había muerto atropellado en la carretera de Capdepera a Cala Mesquida. Según la información recopilada sobre aquel accidente, el conductor abandonó inicialmente el lugar, regresó posteriormente y dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Agosto suma hasta el día 23 otras cuatro muertes en el recuento. El día 4 falleció un joven atropellado por un taxi en la parada del aeropuerto de Maó; el día 8 fue localizado sin vida un ciclista de 49 años que había desaparecido mientras realizaba una ruta por los alrededores de Ciutadella, aunque las causas de su muerte no estaban claras; y el día 18 un motorista de 35 años murió en una colisión con un coche en una carretera de Sant Josep, en Ibiza.

La última víctima contabilizada es la del accidente del 23 de agosto, en el que dos jóvenes que circulaban en un scooter se salieron de la vía y chocaron contra una valla metálica. Uno de ellos, de 30 años, falleció, mientras que el otro, de 25, resultó herido grave.