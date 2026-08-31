Ibiza acogerá la primera Gay Wellness Week

Ibiza acogerá la primera edición del Gay Wellness Week, un evento dirigido a hombres gais que se ha programado del 10 al 17 de octubre de este año. El evento propone una semana de actividades relacionadas con el bienestar y el desarrollo personal en el hotel Hyde Ibiza, en Cala Llonga. El programa, que será "libre de alcohol y formato reducido", incluirá "sesiones de movimiento, aprendizaje, conexión y descanso". La organización ha planteado el encuentro para el mes de octubre, fuera de los meses de mayor actividad turística en la isla.

Gay Wellness Week funciona como una community interest company registrada en Reino Unido y fue fundada por Sadiq Gillani, exdirector de Estrategia de Lufthansa, informa la organización.

Entre los participantes figura Leo Varadkar, ex Taoiseach (jefe de Gobierno) de Irlanda, que participará como ponente invitado. También estará Chip Conley, fundador de Modern Elder Academy y antiguo responsable global de hospitalidad de Airbnb, con sesiones centradas en el propósito y la reinvención personal.

Asimismo, el programa incluye la participación de Tommaso Barba, investigador del Centre for Psychedelic Research del Imperial College de Londres, que ofrecerá sesiones relacionadas con el bienestar emocional, añade la organización.

Entre los colaboradores vinculados a Ibiza se encuentra Chris Connors, coach especializado en embodiment (profesional especializado en la conexión entre la mente y el cuerpo) y residente en la isla. La programación contempla una fiesta el 16 de octubre en House of Dreams, en Can Furnet, dentro de las actividades previstas durante la semana.