Especial Summertime | Fluxà
Fluxà busca acercar al visitante una Ibiza auténtica, cercana y viva
Bohemic Gin, que utiliza enebro del Jardín Botánico de Fluxà, nace como una evolución natural del conocimiento acumulado durante años alrededor de las plantas aromáticas y la destilación artesanal
Hay una Ibiza que todo el mundo conoce y otra que muchos descubren cuando llegan a la isla. La de los pequeños caminos entre campos, las casas payesas, las plantas aromáticas, las recetas familiares y las largas sobremesas. Una Ibiza donde la tradición sigue formando parte del día a día.
Desde hace años, Can Fluxà trabaja para conservar y compartir ese patrimonio a través de su Jardín Botánico, un espacio vivo donde se cultivan y preservan numerosas especies aromáticas que forman parte de la historia gastronómica y licorera de la isla. Allí, visitantes de todo el mundo descubren de dónde nacen las Hierbas Ibicencas con IGP (Indicación Geográfica Protegida), con destilación, infusión y maceración, así como las payesas solo con maceración, conocen las plantas, aprenden sus propiedades y participan en talleres donde elaboran su propia botella siguiendo las recetas tradicionales que durante generaciones han pasado de familia en familia. Fluxà mantiene una elaboración artesanal íntegramente en Ibiza, utilizando ingredientes locales y técnicas tradicionales que han definido su identidad desde sus inicios.
Lo curioso es que quienes viven esta experiencia representan perfectamente la Ibiza actual. Por la mañana pasean entre plantas aromáticas, elaboran unas Hierbas payesas y conocen la historia de la isla. Unas horas después disfrutan de un concierto, de la gastronomía local o de la oferta musical por la que Ibiza es conocida en todo el mundo. Y esa convivencia no es una contradicción. Es la Ibiza real.
Nace Bohemic Gin
Fruto de esa misma filosofía nace ahora Bohemic Gin. No como un cambio de rumbo, sino como una evolución natural del conocimiento acumulado durante años alrededor de las plantas aromáticas y la destilación artesanal. Uno de los elementos que hacen especial a Bohemic Gin es que parte del enebro utilizado procede del propio Jardín Botánico de Fluxà, donde crecen ejemplares de más de dos metros de altura cultivados en la isla, un elemento diferenciador que conecta directamente la ginebra con su entorno, junto con el trabajo desarrollado durante años por la familia y con el arte de ser maestro artesano licorero.
Bohemic representa una forma de vivir Ibiza. Una isla donde tradición y actualidad conviven con naturalidad, donde una comida entre amigos o una buena copa forman parte de la misma experiencia.
Más que elaborar productos típicos, Fluxà busca acercar al visitante una Ibiza auténtica, cercana y viva. Una isla que sigue transmitiendo su cultura a través de sus plantas, sus recetas y las personas que las mantienen vivas generación tras generación. Donde puedan vivir experiencias. «Somos así, de esta manera: Auténticos».
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