Elia propone un viaje a las islas griegas sin salir de Ibiza

Viajar a las islas griegas sin salir de Ibiza es posible, y basta con reservar una mesa en Elia, el restaurante griego de Destino Five Ibiza, un espacio en el que lo mejor de la gastronomía helénica se encuentra con lo más icónico del paisaje ibicenco. Ubicado en la terraza del resort, sobre un acantilado en la bahía de Talamanca, y con vistas a Dalt Vila y Formentera, Elia presenta una propuesta de fine dining basada en el compromiso con el origen y en la calidad de sus materias primas.

La carta se sustenta en las raíces mediterráneas de la cocina griega y el producto de proximidad ibicenco.

En la carta, elaborada por el chef Giorgos Michaelides, las raíces mediterráneas de la cocina griega y el producto de proximidad ibicenco se dan la mano, con una selección de platos pensados para compartir y disfrutar alrededor de la mesa. En el capítulo de entrantes encontramos grandes clásicos de la gastronomía helénica, como la bandeja de mezze servida con pan de pita a la parrilla preparado al momento, y nuevos clásicos contemporáneos como la ensalada de sandía y queso feta DOP Epiros.

Uno de los platos clásicos contemporáneos es la ensalada de sandía y queso feta DOP Epiros.

En los platos principales, el producto del mar toma el protagonismo. La oferta gira alrededor de la pesca del día, que el cliente puede seleccionar directamente en la mesa. Una vez elegido, el pescado se prepara a la brasa y se sirve delante del comensal, acompañado de verduras de kilómetro cero y aderezado con aceite de oliva del Peloponeso. Un proceso que convierte la elección y el servicio del pescado en todo un ritual que en Elia se cuida al milímetro.

El pescado se prepara a la brasa y se sirve delante del comensal, acompañado de verduras de kilómetro cero.

Postres y cócteles de autor

La carta la completan un capítulo de postres, breve pero intenso, en el que destacan el Elia Gateau, que combina los sabores del chocolate y de las aceitunas Kalamata en un delicado lingote de praliné, y el Galaktoboureko, una tartaleta de masa filo rellena de crema pastelera horneada justo antes de servir; así como una selección de cócteles de autor en la que encontramos propuestas como el Greek Paloma, que revisita este cóctel de tequila añadiéndole un toque de mastiha, el licor griego originario de la isla de Chios.

Entrada gratuita a Pacha Ibiza

Elia plantea así una manera diferente de acercarse a la cocina griega, única en Ibiza, con el Mediterráneo como punto de encuentro entre ambos territorios, donde las cenas comienzan con los mejores sabores del Egeo, continúan con una puesta de sol frente a Formentera y prometen prolongarse más allá de la mesa, pues gracias a su Supper Club, todas las reservas en Elia incluyen entrada gratuita a Pacha Ibiza. Una fórmula que permite enlazar una experiencia gastronómica de primer nivel con una noche de música y baile en uno de los clubes más emblemáticos de la isla.