Así es el día ideal frente al mar sin salir de la isla

Hay un ritmo distinto en la bahía de Talamanca cuando la luz de la mañana empieza a reflejarse sobre el mar. Lejos del turismo impersonal, Nobu Hotel Ibiza Bay se erige como el hotel ibicenco por excelencia, una casa abierta a la isla que ha sabido tejer un vínculo indivisible con la comunidad local. Aquí el lujo no se mide solo en detalles de cinco estrellas, sino en el respeto absoluto por el entorno: desde su estrecha colaboración con la fundación Ibiza Preservation para proteger la biodiversidad insular, hasta experiencias de inmersión real como sus talleres artesanales de Hierbas Ibicencas para huéspedes o sus excursiones guiadas de senderismo para descubrir la Ibiza más virgen.

Nobu restaurant abre ahora a mediodía para almuerzos los fines de semana.

Esta filosofía de puertas abiertas se siente desde primera hora. La jornada arranca a pie de playa con un buffet completo abierto al público local por 45 euros, la excusa perfecta para prolongar la mañana frente a las olas. Además, los residentes pueden instalarse a pasar el día en sus piscinas sin coste de entrada, ligado únicamente a un consumo mínimo en sus instalaciones.

Nobu renueva su menú Omakase para los últimos meses de temporada. / NOBU

A la hora del almuerzo, la oferta gastronómica brilla con luz propia. Por un lado, Chambao By the Beach, el restaurante a pie de arena con acceso directo a Talamanca, es un punto de encuentro para vecinos y familias de la isla gracias a su carta marinera, donde brilla la que muchos consideran la mejor paella de la zona, aparcamiento gratuito y un Kids Club para que los más pequeños disfruten mientras los adultos alargan la sobremesa. Por otro lado, los fines de semana a mediodía, Nobu Restaurant abre sus puertas para transformarse en el gran protagonista de los almuerzos en la isla, posicionándose de forma indiscutible como el nuevo gran referente del fine dining con vistas al mar.

The Rooftop es ideal para para disfrutar de cócteles y aperitivos. / NOBU

Al caer la noche, Nobu restaurant desvela su faceta más sofisticada para las cenas con sus grandes iconos y una oferta en constante evolución: su experiencia Omakase (menú degustación de siete pases) ha sido recientemente renovada para los últimos meses de temporada. La jornada se completa en The Rooftop, un espacio mágico abierto cada día desde las 19 horas (no se requiere reserva previa ni coste de entrada) para disfrutar de una cuidada variedad de cócteles y aperitivos al atardecer, o relajándose en The Bar at the Bay, la última incorporación gastronómica del resort para disfrutar de pizzas, ensaladas y hamburguesas en un ambiente distendido a pie de playa.

Nobu Hotel Ibiza Bay

Dirección: Carrer de Ses Feixes, 52

Contacto: +34 971 192 222 info-ibiza@nobuhotels.com