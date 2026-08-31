A la cárcel por vender pastillas y herir a los policías que le pillaron en Ibiza

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a tres años y seis meses de prisión a un hombre de nacionalidad marroquí que fue sorprendido con 166 pastillas de MDMA destinadas al tráfico en Platja d’en Bossa y que, al intentar escapar, agredió a dos agentes de la Policía Local de Sant Josep. Una vez cumplidas dos terceras partes de las penas de cárcel, será expulsado de España y tendrá prohibido regresar durante cinco años.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.40 horas del 3 de julio de 2022. Dos policías locales de paisano observaron cómo el acusado se subía como pasajero a una motocicleta y mostraba una bolsa con pastillas al conductor. Cuando los agentes se identificaron, el hombre emprendió la huida, se subió encima de un coche estacionado e intentó saltar una valla mientras iba arrojando las pastillas. Durante la intervención propinó una fuerte patada en la tibia a uno de los policías y golpeó al otro.

Lesiones a los agentes

El primer agente sufrió un hematoma de gran extensión que precisó una intervención quirúrgica para su drenaje y tardó 27 días en recuperarse. El segundo sufrió lesiones en ambas rodillas y en la espalda que necesitaron una primera asistencia médica. El acusado negó durante el juicio que las drogas fueran suyas y sostuvo que pertenecían al conductor de la motocicleta. También negó haber agredido a los policías. La Audiencia rechaza su versión y considera plenamente creíble el testimonio de los agentes, respaldado por el resto de las pruebas.

Por el delito contra la salud pública, la Sala le impone tres años de prisión y una multa de 3.067 euros. Por el atentado contra los agentes, añade otros seis meses de cárcel. Además, le impone multas por un delito de lesiones y otro delito leve de lesiones.

El condenado deberá indemnizar con 3.400 euros al policía que resultó herido en la tibia y con otros 392 euros al segundo agente. La Fiscalía había reclamado su expulsión inmediata, pero el tribunal descarta que salga directamente de España. La Audiencia Provincial considera que hacerlo sin un cumplimiento efectivo de prisión podría reducir excesivamente la función punitiva de la condena.