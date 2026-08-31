Sorteos
La Bonoloto vuelve a tocar en Ibiza: un acertante de segunda categoría gana más de 122.000 euros
El boleto fue validado en un punto de venta de la avenida Isidor Macabich de Vila
Un acertante de la Bonoloto ha ganado 122.465,93 euros en Ibiza en el sorteo celebrado este domingo, 30 de agosto de 2026. El premio corresponde a la segunda categoría, es decir, cinco aciertos más el complementario, según informó Loterías y Apuestas del Estado.
El boleto premiado fue validado en un punto de venta situado en el número 25 de la avenida Isidor Macabich, en la ciudad de Ibiza. La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 18, 21, 27, 30, 40 y 46. El número complementario fue el 13 y el reintegro, el 2.
En el mismo sorteo hubo también un acertante de primera categoría, con seis aciertos, que se llevó 336.781,31 euros. El boleto fue validado en un punto de venta situado en Santa Cruz de Tenerife.
Hace una semana un boleto de la Bonoloto validado en Sant Jordi, en el municipio ibicenco de Sant Josep, dejó 139.618 euros al ser el único acertante de segunda categoría.
El boleto, con cinco aciertos más el número complementario, se selló en el despacho receptor número 60.875, situado en el centro comercial Can Mariano Palerm, en la carretera del aeropuerto, kilómetro 2, ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
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