Vuelve la pesca del raor en Ibiza y Formentera con ejemplares tres veces más grandes que hace 25 años

La temporada de pesca del raor arranca este martes, 1 de septiembre, en Baleares con una fotografía muy distinta a la de finales de los años noventa. La población de esta especie, una de las más apreciadas por los pescadores recreativos de las islas, se considera plenamente recuperada tras décadas de veda y seguimiento científico. La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado de que la campaña se prolongará hasta el 31 de marzo de 2027. La apertura será común en todo el litoral balear, incluidas las reservas marinas, salvo en la Zona de Alta Protección de las Illes Malgrats (Mallorca), donde la pesca no se permitirá hasta el 1 de octubre.

El conseller Joan Simonet ha destacado que la evolución del raor es “un ejemplo muy claro de los resultados que da una gestión pesquera adecuada, sostenida en el tiempo y basada en criterios científicos”. Según ha señalado, Baleares cuenta hoy con ejemplares de mayor tamaño y con una población recuperada, aunque el reto ahora es conservar esa situación. “Hoy tenemos ejemplares más grandes y una población recuperada, y el objetivo es mantener esta situación y garantizar que las futuras generaciones puedan continuar disfrutando de una pesquería muy arraigada en las Illes Balears”, ha afirmado Simonet.

Límite de 50 raors por persona y día

La conselleria recuerda que el máximo permitido es de 50 raors por pescador y día. Con el inicio de la temporada, el Govern reforzará además la inspección pesquera en las principales zonas de captura para evitar la pesca ilegal y detectar posibles incumplimientos.

El conseller ha apelado a la responsabilidad de los aficionados. “La gran mayoría de los aficionados respetan las normas y son los primeros interesados en conservar este recurso. Cumplir los límites de capturas y los períodos de veda es esencial para que esta pesquería continúe en buen estado”, ha defendido.

Imagen de unos ‘raors’ pescados en Formentera. / P. M.

Saltarse la veda está considerado una infracción grave en la normativa pesquera. La sanción mínima es de 151 euros por ejemplar, aunque puede aumentar en función de las circunstancias.

De la sobrepesca a la recuperación

La veda del raor se implantó para proteger la especie durante su periodo reproductor. Actualmente se extiende del 1 de abril al 31 de agosto. Los estudios del Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura y del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, Imedea-CSIC-UIB, han confirmado que esta medida ha permitido recuperar la abundancia y el tamaño medio de los ejemplares.

La dirección general de Pesca realiza desde 1994 un seguimiento de las poblaciones de raor en Baleares. En esos controles se analiza, entre otros parámetros, la talla media de los peces y el rendimiento pesquero. En 1999, los datos reflejaron una situación de sobrepesca, con una caída progresiva del tamaño medio de los ejemplares. Esa tendencia llevó al Govern y al Ministerio de Agricultura a establecer, a partir del año 2000, una veda que se ha mantenido como una herramienta clave de gestión.

Los resultados han sido claros. Desde que se aplica la veda, la talla del raor se ha recuperado de forma progresiva en Baleares y, desde 2013, la talla media siempre se ha situado por encima de la registrada en 1994.

En la última temporada analizada, la talla media de las poblaciones estudiadas directamente por el Govern en Mallorca fue de 168 milímetros, un 35% más que los 124 milímetros registrados en 1999. La diferencia es todavía más visible en el peso: en 2025, los ejemplares analizados alcanzaron una media de 70 gramos, frente a los 26 gramos de 1999, casi el triple.

La dirección general de Pesca prevé para esta campaña unos resultados similares a los de 2025. Según la conselleria, la talla media actual ya se encuentra cerca del máximo que puede alcanzar una población sometida a actividad pesquera, ya que los valores próximos a los 180 milímetros solo se observan en zonas donde no se permite pescar.

Registro obligatorio en reservas marinas

En las reservas marinas, los pescadores están obligados a registrar las capturas y comunicarlas al Servei de Recursos Marins del Govern. La vía preferente es la aplicación móvil Diari de Pesca. En el caso de las reservas marinas estatales, debe utilizarse la aplicación del Ministerio PescaREC. Desde 2019 se han recogido unas 6.600 declaraciones de capturas. Esos datos sitúan al raor como la especie más capturada por número de individuos entre los pescadores recreativos de embarcación en Baleares. En términos de peso, representa el 15,7% de la captura anual.

Para el Govern, la evolución del raor confirma que las vedas, cuando se cumplen y se sostienen en el tiempo, funcionan. “Los datos demuestran que una gestión pesquera basada en el conocimiento científico y en el respeto de las vedas permite conservar los recursos y garantizar el futuro de pesquerías tan tradicionales como la del raor”, ha concluido Simonet.