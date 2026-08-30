Medio ambiente
Vecinos del aeropuerto alertan de riego con aguas fecales
Desde el aeródromo aseguran que se trata de «agua previamente depurada» en sus instalaciones
Vecinos del aeropuerto de Ibiza denunciaron ayer nuevos vertidos de fecales en terrenos de la zona. Según aseguran a este diario algunos de los afectados, que prefieren mantenerse en el anonimato, se trata de aguas de la depuradora del aeródromo que se están empleando para regar jardines cerca de la pista mediante al menos dos camiones con aspersores.
Según explicaron estos vecinos, el agua se encharcó en algunas zonas, muy cerca de la valla que perimetra la pista del aeropuerto, donde se crearon balsas de entre cinco y diez centímetros de profundidad.
Preguntados por esta denuncia, desde el aeropuerto de Ibiza confirmaron este sábado que se estaba empleando agua para regar los terrenos, pero que se trata de «agua previamente depurada en la instalación de tratamiento del aeropuerto». «El agua regenerada se recoge mediante cubas y se utiliza para el riego de zonas del recinto aeroportuario, conforme a los usos autorizados», continúan desde el aeródromo.
«Esta operativa forma parte de las medidas de gestión del agua regenerada que se aplican, con el objetivo de optimizar su aprovechamiento y garantizar una adecuada gestión del agua almacenada», insisten desde el aeropuerto, antes de recalcar: «En ningún caso se trata de aguas residuales sin tratar, que son derivadas a la depuradora de Can Bossa para recibir el tratamiento correspondiente».
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