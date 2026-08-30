Sesión de fotos en la playa de Bad Gyal, estrella este sábado en una discoteca de Ibiza

Bad Gyal vuelve a Ibiza, en esta ocasión para trabajar. La artista actuó este sábado en la fiesta 'Bresh', en la discoteca Amnesia, donde la artista repite temporada. La cantante figuraba como invitada especial de la sesión de este sábado, dentro de una de las fiestas que se han consolidado en la programación semanal del club de Sant Rafel.

Bad Gyal ya había pasado por 'Bresh' en anteriores temporadas y vuelve ahora a Ibiza en un verano en el que la fiesta mantiene su residencia en Amnesia, con una propuesta centrada en el pop, el reguetón y los grandes éxitos de la música latina.

La artista catalana compartió en Instagram el pasado 13 de agosto un carrusel de imágenes en la playa, en Cala Nova, en el término municipal de Santa Eulària, en las que aparece posando junto al mar con un bikini dorado y varias joyas.

Bad Gyal. / Instagram Bad Gyal

En una de las fotografías del carrusel también se ve una mesa con comida frente al mar, en restaurante situado en Cala Nova. La publicación combina imágenes de la cantante en la orilla con detalles de sus accesorios y momentos de descanso junto al agua.

En una de las imágenes compartidas por la artista aparece también junto a un acompañante masculino, aunque la publicación no lo identifica. Bad Gyal sale con el modelo y bailarín Noah Luis Brown, a quien distintos medios han señalado como su pareja.

La cantante, una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, mantiene así su vínculo con Ibiza, donde combina agenda profesional, playa y escapadas gastronómicas frente al mar.