Sant Antoni autorizó otra fiesta en la cantera tras constatar que la solicitud se presentó fuera de plazo

La concejala de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni, Eva María Prats, dio luz verde en junio a la celebración de un festival de música electrónica en sa Pedrera de Can Coix, a pesar de que los organizadores no presentaron la solicitud "con la antelación mínima que establece la Ley de Actividades", tal y como ella misma reflejó en una providencia que firmó 15 días antes del evento.

Así consta en el expediente municipal del evento, al que ha tenido acceso Diario de Ibiza. El 15 de mayo, Wild Wolf Productions, la empresa promotora, registró en la sede electrónica del Consistorio su solicitud para celebrar el 20 de junio la tercera edición del 'Sueños de Libertad Ibiza Festival-The Rocky Desert', por su denominación oficial completa. En concreto, se solicitaba "autorización para el ejercicio de una actividad no permanente mayor" en la antigua cantera de Sant Antoni, que hace dos semanas también fue el escenario de la fiesta egipcia.

"Analizada la solicitud de referencia, se constata que no se ha solicitado con la antelación mínima que establece la Ley de Actividades 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Illes Balears, pero habida cuenta que la actividad tiene como finalidad la celebración de un evento sociocultural que supone el desarrollo y el fomento cultural, y visto el posible impacto sociocultural positivo para el municipio que la realización de una actividad de estas características pueda comportar, en la competencia que ostento declaro que la actividad descrita reúne todos los requisitos, motivo por el que se insta a los servicios técnicos y jurídicos para su consecuente tramitación en los términos aquí indicados", argumentó Prats el 5 de junio.

Ese mismo día, tras confirmar que había recibido el documento firmado por su concejala, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, también dio su visto bueno al festival. Lo hizo con otra providencia en la que ya no figuraba ninguna referencia a que los promotores habían realizado su solicitud fuera de plazo.

De nuevo, el "interés general"

Tres días después, una técnica municipal analizó la memoria descriptiva y plasmó en su informe que el festival "contará con amenización susceptible de sobrepasar los límites permitidos de ruido en la Ordenanza municipal de aplicación". En aplicación del artículo 19.1 de la Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones, recordó que se puede aplicar una excepción que permite "la modificación o la suspensión de los valores límite de emisión sonora que se establecen en el Capítulo III de esta Ordenanza".

La normativa indica que esa excepción es aplicable "por razones de interés general o de significación ciudadana especial o con motivo de la organización de actos con una proyección oficial, cultural o de naturaleza análoga especial". Además, también delimita que esa permisividad excepcional con el ruido debe tener "carácter temporal y provisional", añadiendo que siempre debe "prevalecer el principio de protección de la salud de la ciudadanía".

El interés general también es el argumento en el que se ha apoyado el Consistorio para autorizar otras fiestas polémicas este verano como el Feel Like Festival, que se celebró en s'Arenal el día del eclipse y violó la autorización condicionada de Costas al no permitir el acceso gratuito a la playa, o la mencionada fiesta egipcia.