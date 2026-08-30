Migración
Rescatados 17 migrantes en la primera patera que llega a las Pitiusas en diez días
La Guardia Civil y Salvamento Marítimo encontraron este sábado la embarcación a dos millas de la costa de Formentera
Un total de 17 migrantes de origen magrebí han sido rescatados en una patera que fue interceptada el sábado por la tarde a dos millas al este de la costa de Formentera.
Concretamente, la embarcación fue localizada a las 16.40 horas y en el dispositivo de rescate participó el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, según ha informado Delegación de Gobierno.
Se trata de la primera patera que alcanza las costas pitiusas desde el 20 de agosto, cuando 16 magrebíes fueron rescatados a 13 millas al suroeste de Formentera.
En lo que llevamos de años ya han llegado un total de 132 pateras y 2.215 migrantes, según el conteo realizado por Diario de Ibiza a partir de los datos oficiales. Sumando los datos de Ibiza, el total de las Pitiusas se eleva a 147 pateras y 2.438 migrantes.
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