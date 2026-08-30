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Rescatados 17 migrantes en la primera patera que llega a las Pitiusas en diez días

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo encontraron este sábado la embarcación a dos millas de la costa de Formentera

Una patera abandonada en Formentera en una imagen de archivo.

Una patera abandonada en Formentera en una imagen de archivo. / Javi Parejo

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Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Un total de 17 migrantes de origen magrebí han sido rescatados en una patera que fue interceptada el sábado por la tarde a dos millas al este de la costa de Formentera.

Concretamente, la embarcación fue localizada a las 16.40 horas y en el dispositivo de rescate participó el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, según ha informado Delegación de Gobierno.

Se trata de la primera patera que alcanza las costas pitiusas desde el 20 de agosto, cuando 16 magrebíes fueron rescatados a 13 millas al suroeste de Formentera.

Noticias relacionadas y más

En lo que llevamos de años ya han llegado un total de 132 pateras y 2.215 migrantes, según el conteo realizado por Diario de Ibiza a partir de los datos oficiales. Sumando los datos de Ibiza, el total de las Pitiusas se eleva a 147 pateras y 2.438 migrantes.

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