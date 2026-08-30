"Yo también quiero ser…”: el calendario de Ibiza IN que reivindica el derecho a soñar

Hay frases sencillas que encierran una reivindicación enorme. «Yo también quiero ser…» es una de ellas. Con ese título, Ibiza IN presentó este sábado su nuevo calendario solidario, protagonizado por 46 niños y jóvenes, con y sin discapacidad, que aparecen acercándose a diferentes profesiones. El acto reunió a familias, representantes institucionales, empresas, amigos y colaboradores de la asociación alrededor de una idea: la inclusión no puede limitarse al colegio ni a una etapa concreta de la vida. Tiene que acompañar siempre a las personas. Junto al calendario, Ibiza IN presentó también el documental ‘El poder de la inclusión’, una pieza de diez minutos realizada por Ferran Gassiot. El vídeo se centra en cuatro pilares: educación, deporte, ocio y accesibilidad universal. Sus protagonistas son Abril, Luca, Marc, Clara, Beltrán y Chloé, seis niños que ponen rostro a las barreras que aún existen, pero también a los avances que se consiguen cuando la sociedad ofrece oportunidades reales.

Un calendario para soñar sin etiquetas

Desde Ibiza IN insisten en que incluir no es solo estar presente. Es poder participar, aprender, disfrutar, desplazarse y formar parte de la sociedad en igualdad de condiciones.

Un calendario para soñar sin etiquetas

Un calendario para soñar sin etiquetas

De septiembre de 2026 a diciembre de 2027

El calendario ‘Yo también quiero ser…’ tiene este año una particularidad: empieza en septiembre de 2026 y termina en diciembre de 2027, por lo que reúne 16 meses. En sus páginas, los niños y jóvenes aparecen vinculados a profesiones como peluquería, abogacía, mecánica, navegación, cocina, música, agricultura o cuerpos de emergencias, entre otras. El proyecto quiere poner el foco en un asunto que a menudo queda fuera del debate sobre la discapacidad: el derecho de las personas con diversidad funcional a imaginar también su futuro laboral.

Un calendario para soñar sin etiquetas

«El título no es casual», explican desde Ibiza IN. «Cuando un niño dice que quiere ser bombero, músico, cocinero o capitán, le dejamos soñar. Después tendrá toda una vida para descubrir sus capacidades, cambiar de opinión o elegir otro camino. Eso mismo es lo que reivindicamos para nuestros niños y jóvenes: que nadie decida de antemano hasta dónde pueden llegar», señalan.

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La asociación recuerda que hablar de inclusión laboral en la edad adulta exige trabajar antes por una educación inclusiva, un ocio accesible, deporte para todos y una sociedad sin barreras. «La inclusión no puede terminar cuando acaba el colegio. Tiene que acompañar a una persona durante toda su vida», defendieron durante la presentación.

El autor de las fotografías es, de nuevo, Juan Francisco Tur, Muchi, a quien la asociación agradeció su implicación, profesionalidad y sensibilidad. «Para hacer estas fotografías no basta con saber manejar una cámara. Hay que saber mirar a las personas, y eso se percibe en cada página del calendario», señalaron. Ibiza IN también agradeció la colaboración de las instituciones y de empresas, entidades y profesionales que han abierto sus espacios para hacer posible el proyecto.

El agradecimiento más especial fue para los niños participantes: «Todo lo que hacemos desde Ibiza IN tiene sentido por ellos y para ellos. Son quienes abren caminos, derriban barreras y nos recuerdan cada día que la inclusión no consiste en decidir hasta dónde puede llegar una persona, sino en darle las oportunidades necesarias para que pueda descubrirlo por sí misma».

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El calendario podrá adquirirse por 10 euros en distintos puntos de la isla y la recaudación se destinará a los proyectos y actividades de Ibiza IN en favor de la inclusión de las personas con diversidad funcional. La asociación resume el espíritu de ambos proyectos con una idea: «El documental habla de poder participar hoy. El calendario, de poder elegir mañana. Porque los sueños no entienden de etiquetas, sino de ilusión, esfuerzo, apoyos y oportunidades».