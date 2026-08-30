"Los precios de Ibiza son para los multimillonarios que nos visitan. Nosotros, ni comer en casa, que el súper está caro": los lectores estallan contra los precios de Ibiza

¿Crees que los precios de los establecimientos de Ibiza están disparados? Diario de Ibiza lanzó la pregunta en Facebook después de que la influencer Clara Rodríguez, el 50% de GorTeam, denunciara en sus redes que les habían cobrado 11 euros por un agua y un café en un establecimiento de Santa Gertrudis, mismo lugar en el que el año pasado dos mujeres denunciaron que les habían cobrado 26,20 euros en concepto de servicio, algo completamente prohibido en Baleares. Y el resultado fue un pequeño termómetro del bolsillo insular: quejas, ironía, resignación, comparaciones con grandes capitales europeas y alguna defensa de que, si no interesa un sitio, siempre se puede elegir otro.

La respuesta dominante es clara: sí, Ibiza se ha puesto cara. Muy cara. Es lo que opinan León Zavala, Cesar Giovanni Arguello Losada, Provi Canovas Galera, Emilio Garrido y Mecha De Benedetti.

Hay quien ni siquiera entiende la duda, que se ose preguntar eso. Gabri Cantero lo califica como “pregunta retórica” y Alfonso Fernández López responde: “Pregunta trampa no?”. Loreto Mayol lo expresa tirando de ironía antes de ponerse seria: “¿Disparados? Pero qué bobadas... Hace años... Muchos años, qua pasamos la media de España... ¡Es sangrante!”.

“En Ibiza todo está disparado”

La sensación de que la subida de precios no afecta solo a restaurantes o beach clubs aparece en muchas respuestas. Juan Marí Riera lo resume así: “En Ibiza todo está disparado. En unos meses hay que sacar el beneficio de todo un año. Es imposible”. Freddy Grinolfo Soledispa Santana apunta a “los supermercados” como establecimientos muy necesarios en los que los precios están muy altos. Víctor Juan Riera señala que “sobre todo los de las gasolineras” y Noelia Velasco aprovecha para llevar el debate al gran problema de siempre: “¿Y los pisos? ¿Cómo andan de precio? ¿Sabrían de algo para alquilar?”.

Maite Escandell Marí lo conecta todo en una misma frase: “Los precios están acorde con los multimillonarios que nos visitan. Nosotros, a comer a casa, o ni eso, que ir a un súper también se hace caro. A ver dónde llegamos…”.

Marga Roig habla de una pérdida de costumbre cotidiana: “Los restaurantes han subido que ya no te puedes permitir ir todos los días. ¡Ni siquiera cada semana! ¡Carisimos!”. Y José Torres Serra introduce una advertencia clásica de temporada: “El problema es que mientras la gente pague no bajarán. Pan para hoy hambre para mañana”.

El Aquarius de 4,30 euros y la Coca-Cola de 5

Entre los comentarios más concretos, Carolina Riquer Llobet aporta una cuenta reciente: “Totalmente, ayer en el flotante de Talamanca: 2 latas de aquarius 8,60, cada lata a 4,30€”. Mischa Valencia compara con otros lugares y recuerda que la isla siempre fue más cara, pero no tanto: “En su vasta mayoría, sí, comparado con los precios en Valencia, Alicante… 50 años atrás ya todo valía el doble por importarlo de la Península, pero pedir 5€ por una botellita de Coca Cola en un antiguo chiringuito en Santa Eulalia, ahora restaurante...”.

Clara Rodríguez en las historias que compartió en Santa Gertrudis. / DI

Pedro Mas Juan matiza que “están carillos, como siempre”, pero pone el foco en las bebidas: “Lo que sube un montón, que ya lo sabemos todos, son las bebidas alcohólicas”. Juan Zaragoza firma una de las frases más redondas del debate: “Muchas veces venden algo cutre a precios de lujo”. En la misma línea, Raúl O Rufo es mucho menos diplomático: “Para la mierda que dan claro que es caro”.

“Para millonarios” y “exclusivo para vips”

La Ibiza de los precios altos aparece asociada en varias respuestas a una isla pensada para bolsillos muy concretos. Isa Arribas ironiza: “No están disparados, sólo que son para millonarios....”. Santi Ruiz lo resume en tres palabras: “Exclusivo para vips”. Óscar Flores añade: “Quieren cobrar a nivel de las grandes capitales del mundo pero Ibiza no lo es”.

Perfecto Llorens, en cambio, sí compara Ibiza con esas grandes capitales: “Estamos en precios como en cualquier capital europea. Viena, París, Londres. Es lo que tiene ser la isla más de moda del Mediterráneo”. Según su experiencia, eso explica también que muchos turistas ya vengan “por 3/4 días” y no “por 7/14 días” como hace una década. Pedro Pablo Artero Jiménez tira de sarcasmo para defender que, mientras todo siga lleno, el mercado no se corrige: “Todavía está todo barato. No hay más que ver hoteles llenos al noventaitantos %, terrazas de bares a reventar, coches atascados para ver un eclipse...”.

Jorge Retratista Martínez lleva la ironía al extremo: “Para nada, deberían subir mucho más. Hoteles de 2* a 600€/noche, de ahí para arriba, las ensaladas a 70-80€ mínimo”. Y remata con los combinados de discoteca “a 100€” y las mesas “de 500 a 5.000€”: “Ya está bien de turismo low cost”.

No todo el mundo compra el discurso del desastre absoluto. Anne Sernatingen introduce una mirada más práctica: “Depende de dónde uno se mete... Y hay lista de precios. Si no me interesa, voy a otro sitio. Hay para elegir. Y no soy nada rica. Trabajadora de residencia y vengo dos veces al año de vacaciones”.

Detalle de la cuenta de un establecimiento de Santa Gertrudis, con el cargo por servicio marcado en amarillo. / M. T.

Antoine Solcal también recuerda que “hay mucha oferta para elegir” y Anna Maria Ricco sostiene que Ibiza no está mucho más cara "que en muchas ciudades de Europa”. Luz Serra apunta al postureo: “Hay de todo... Pero si quieres ir de postureo siendo un mindundi, asegúrate de poder pagar, para no columpiarte después con comentarios que te dejan en mal lugar”. Charles Bass rechaza el alarmismo: “Solo hay qu viajar y dejarse de tanto sensacionalismo…”.

“Reventará algún día”

Más allá del chiste, en varias respuestas aparece la sensación de que el modelo se está pasando de frenada. José Carlos Pérez García habla directamente de “mangazo” y advierte: “Después dicen que las ventas han bajado comparado con otros años. Reventará algún día”. Juan Cardona coincide: “Lo siguiente, pero ya vendrán las lamentaciones...”.

Juandedios Bonillo Hernández lo plantea como un aviso al sector: “Al paso que vamos no va a venir nadie, en un mes quieren sacar el jornal de todo el año”. Steven Daniel Mazó Valdez también cree que ya se nota: “Pues ya vieron cómo la gente deja de ir a ciertas zonas”.