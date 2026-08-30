“Tenemos una isla plagada de barbaridades lumínicas”: Pedro Pérez, de la Agrupación Astronómica de Ibiza

"Nosotros no sabemos por qué lleva tanto tiempo que se aplique un reglamento: llevamos años con esta historia", lamenta Pedro Pérez, portavoz de la Agrupación Astronómica de Ibiza (AAI). El documento del que habla es el 'Reglamento de protección del medio nocturno en la isla de Ibiza' del Consell de Ibiza, la herramienta que se planteó en 2023 para controlar la proyección de luz en los exteriores. La medida, que ya se había implementado en Menorca con anterioridad, quiere reducir los niveles de contaminación lumínica, especialmente en las zonas protegidas, y permitirá multar los incumplimientos graves de la norma con 86.000 euros.

"La Ley del Cielo de Balear se creó en 2005, hace 21 años, y son leyes que, si no tienen sus reglamentos, no se pueden poner en marcha, porque son muy genéricas y el reglamento lo que hace es ordenar un poco cómo tienen que instalarse las luces, las infracciones previstas, o sea, todo un reglamento extenso para llevar a cabo adelante la ley", comenta Pérez: "Eso es lo que esta parado".

Hace nueve años empezaron con los trabajos: "Se zonificó la isla, dado que diferentes zonas reciben diferente tratamiento... Fue todo un trabajo muy extenso". Después, se presentó a una empresa que "hizo todo el reglamento": "Fue un proceso bastante largo y falta aprobarlo. Para nosotros las medidas están totalmente terminadas y faltan cuatro detalles técnicos que no sabemos por qué no se terminan y se pone todo en marcha", considera Perez.

Sancionar a los infractores

"A partir de este reglamento se podrá sancionar a los infractores", comenta Pérez. Además, "la gente que instala las luces tendrá unas directivas para trabajar en buenas condiciones: es una herramienta básica para comenzar a pelear contra la contaminación lumínica que en Ibiza está cada vez en peores condiciones".

Un mapa de la contaminación lumínica en las Pitiusas. / lightpollutionmap.info

"Como no hay nada establecido aún, cada uno instala sus luminarias de la manera que le parece mejor técnicamente y ahí estamos. Tenemos una isla plagada de barbaridades lumínicas: y no es una cosa de discotecas, no hay un conocimiento ni una consciencia general, por lo que mucha gente hace lo que quiere", sostiene antes de añadir: "Todo el mundo tiene claro que si hay una pérdida de agua en una tubería, hay que reparar la tubería, pero con la luz es algo diferente".

De esta manera, compara con una tubería porque la contaminación lumínica es "precisamente eso: tirar luz donde no hace falta": "Si uno se da una vuelta por la noche en esta isla, se da cuenta de que hay cantidades ingentes de luz donde no se requiere: primero, es un derroche económico y, además, tiene muchas implicaciones a nivel biológico, dado que afecta a las personas, a los animales...".

Uso "razonable" de la energía

A su parecer, hay que ser "razonable" con el uso de la energía, "nada más". "No puede ser que un equipo de fútbol entrene y que todo el vecindario se entere de que el campo de fútbol está iluminado: simplemente es poner pantallas, igual que con las discotecas. Hay sistemas que a menudo no son caros, simplemente hace falta la conciencia de que se pueden utilizar", reitera.

"La mayoría de las farolas que se ponen actualmente, que no todas porque tenemos ejemplos sangrantes de mala colocación, se ponen de manera adecuada", ejemplifica sobre las buenas prácticas de algunos ayuntamientos: "Los humanos vivimos a dos metros del suelo: no volamos ni estamos más elevados que eso. La iluminación urbana tendría que estar a la par de lo que los humanos necesitamos cuando estamos a oscuras".

Fincas privadas

Así, explica que "a nivel privado" en el campo "hay fincas que iluminan cada árbol con luces a las tres de la mañana y el problema es que este tipo de cosas no están reguladas: no le puedes decir nada a nadie". En cuanto salga el reglamento sí que se podrá "apremiar a la gente para que cumpla la ley".

Una finca iluminada en Cala Saladeta durante la noche. / Joan Costa

"El ejemplo a seguir son islas como Gran Canaria, entre otras: por encima de los observatorios del Teide no vuelan los aviones, por poner un ejemplo. No sería complicado mejorar las cosas", sigue el astrónomo. "Tenemos mapas desde 2012 y se ve claramente que la luz invade la isla. Hay luz que sobra y se trata de tener claras las cosas y mejorar la eficiencia de la iluminación", resume Pérez.

Diferencia clara entre verano e invierno

"Toda la parte norte de la isla es especial porque hay lugares donde realmente estaba bien la contaminación lumínica", sostiene Pérez, en una nota positiva, aunque destaca que la diferencia entre verano e invierno es "clara": "Había una diferencia clara entre enero y julio: en enero tuvimos valores casi maravillosos y en julio la cosa cambia. En Cala d'Hort, donde tenemos el observatorio del Consell, hay luces en las mansiones y por todos lados en verano, aunque sean las tres de la mañana y todo el mundo esté dormido".

El Consell de Ibiza sobre cómo avanza el reglamento asevera: "A principios de verano el Consell Consultiu hizo unas matizaciones y recomendaciones que hay que añadir para seguir la tramitación y esperamos poderlas terminar de incorporar a partir de septiembre, cuando se reincorpora la persona que instruye el expediente".