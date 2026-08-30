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Una noche de controles en Ibiza acaba con 27.400 euros en multas

Denunciados un VTC, un vehículo dedicado al transporte ilegal y otros tres por incumplir la normativa de circulación fueron denunciados

Dos agentes de la Policía Local de Ibiza, mientras un vehículo es trasladado en una grúa.

Dos agentes de la Policía Local de Ibiza, mientras un vehículo es trasladado en una grúa. / Roberto Algaba

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Los controles contra el intrusismo y las irregularidades en el transporte continúan durante las noches de verano en Ibiza. Un dispositivo conjunto de los inspectores del Consell Insular y la Policía Local de Ibiza se saldó durante la noche del sábado con propuestas de sanción por un importe total de 27.400 euros.

Así lo ha informado este domingo el director insular de Transportes del Consell de Ibiza, Roberto Algaba, a través de su perfil en X, donde ha destacado el trabajo que realizan los equipos de inspección y los agentes tanto de día como de noche.

Un VTC y un vehículo con transporte ilegal de pasajeros

Según el balance difundido por Algaba, los controles permitieron detectar un VTC que fue sancionada por captación de clientes, además de un vehículo que realizaba transporte ilegal de pasajeros.

El operativo también terminó con tres vehículos sancionados por incumplir la Ley de limitación de la entrada, circulación y permanencia de vehículos en Ibiza, la normativa implantada este verano para regular la presión de coches sobre la red viaria de la isla.

«Los inspectores del Consell de Ibiza junto con la Policía Local siguen haciendo su extraordinario trabajo día y noche», señaló Algaba al dar cuenta del resultado del dispositivo.

Noticias relacionadas y más

Las administraciones mantienen durante la temporada turística los controles sobre el transporte de pasajeros, con especial atención al intrusismo, la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y el cumplimiento de las restricciones de circulación establecidas en la isla.

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