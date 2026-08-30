Llama la atención: Que vecinos de Ibiza lleven años esperando que Redexis retire decenas de tanques de propano de sus terrazas tras la llegada del gas ciudad

Que vecinos de Ibiza lleven años esperando que Redexis retire decenas de tanques de propano de sus terrazas tras la llegada del gas ciudad. La empresa asegura que está en proceso de eliminar todos los que quedan en la isla, pero destaca que el proceso no es sencillo y que tiene dos fases: primero transformar a gas natural los depósitos y luego desmantelarlos.

Llama la atención

Las quejas que aún recibe el nuevo servicio de autobuses de la isla de Ibiza por parte de los usuarios. Aunque reconocen que ha mejorado, denuncian que en algunos vehículos no hay aire acondicionado, o es insuficiente, la falta de comunicación o que los chóferes desconocen las rutas y, en algún caso, han tenido que ser los propios pasajeros quienes les indicaran el camino correcto.

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Las opiniones enfrentadas que ha recibido la prueba piloto de la peatonalización del centro de Jesús entre vecinos y comerciantes. Una de las principales quejas es la falta de aparcamiento mientras que en la parte positiva destaca la pacificación que supondrá para los peatones eliminar el tráfico de las principales calles de la localidad. La experiencia servirá para decidir si es permanente o se aborta la idea.