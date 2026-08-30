La Justicia anula dos millones en impuestos por la venta de un hotel en Ibiza

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha rechazado el recurso del Govern contra la decisión que dejó sin efecto una liquidación tributaria de más de dos millones de euros por la compraventa de un hotel en Sant Josep. La operación, realizada en 2017 por un importe superior a 21 millones de euros, afectaba al inmueble conocido entonces como Sundown Ibiza, situado en Cala de Bou.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que la operación estaba sujeta a IVA y no al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), como había defendido la Agencia Tributaria de les Illes Balears (ATIB). El motivo fundamental es que con la venta no se transmitió un negocio hotelero en funcionamiento, sino esencialmente el inmueble, sus instalaciones, mobiliario, equipamiento y licencias.

La disputa tiene su origen en la compraventa formalizada el 7 de abril de 2017. Nautilus SA vendió a MDR Inversiones Inmobiliarias SLU el inmueble situado en el número 46 de Cala de Bou por 21.356.650 euros. Además del edificio, la operación incluía instalaciones y equipamientos como maquinaria, mobiliario, ropa de cama y baño, máquinas de gimnasio, equipamiento de restaurante y cocina o el spa. También se cedieron varias autorizaciones, entre ellas la licencia de primera ocupación, la inscripción como edificio de apartamentos turísticos y la licencia de apertura del establecimiento.

Una liquidación de 2,1 millones

MDR declaró inicialmente la operación por Actos Jurídicos Documentados, al considerar que estaba sujeta a IVA. Sin embargo, la ATIB inició en 2019 una inspección y llegó a una conclusión diferente. La Agencia Tributaria balear entendió que MDR no había comprado simplemente un inmueble, sino una unidad económica autónoma, es decir, un negocio susceptible de funcionar por sí mismo.

Según esta interpretación, la operación no debía tributar por IVA, sino por Transmisiones Patrimoniales Onerosas. En junio de 2020, la ATIB practicó una liquidación definitiva de 2.123.598 euros. La empresa recurrió al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que en enero de 2023 anuló la liquidación al considerar que lo transmitido no constituía una empresa hotelera autónoma. El Govern llevó entonces el asunto ante el TSJB.

La sentencia considera decisivas las circunstancias en las que se produjo la compraventa. El establecimiento llevaba un tiempo cerrado cuando fue adquirido. Junto al inmueble y sus bienes se transmitieron las licencias turísticas, pero no se traspasó ninguna plantilla de trabajadores, ni proveedores, ni cartera de clientes, según recoge expresamente el tribunal. MDR tampoco se dedicaba a la explotación hotelera, sino a operaciones inmobiliarias.

El mismo día en que compró el edificio, la sociedad lo arrendó a AxelBeach Hotel Ibiza SL, que fue la empresa que posteriormente asumió la explotación turística. Esta sociedad realizó obras para volver a abrir el establecimiento y aportó sus propios trabajadores y medios organizativos. Para el TSJB, estos hechos demuestran que el comprador no recibió un hotel preparado como organización empresarial para continuar inmediatamente la actividad. La Sala plantea así la cuestión central del litigio: determinar si lo transmitido fue «un hotel entendido este como una empresa susceptible de explotación inmediata» o simplemente «un edificio equipado». Y se inclina por la segunda opción.

Las licencias turísticas no bastan

Uno de los principales argumentos del Govern era que la transmisión de las licencias turísticas resultaba fundamental. La Administración autonómica sostenía que disponer de la autorización necesaria para ejercer la actividad hotelera convertía el conjunto adquirido en una unidad económica autónoma. El TSJB rechaza esta tesis. Según explica la sentencia, una licencia constituye una autorización administrativa necesaria para ejercer una actividad, pero no equivale por sí misma a la transmisión del negocio organizado.

Para considerar que se ha traspasado una unidad económica autónoma deben transmitirse también los elementos organizativos necesarios para desarrollar la actividad. En este caso, la antigua propietaria no entregó a MDR trabajadores, clientes, proveedores ni la estructura empresarial con la que anteriormente había funcionado el establecimiento. «La cesión de la licencia turística carece de entidad suficiente para transformar una mera transmisión de bienes en la transmisión de una unidad económica autónoma», concluye el tribunal.

La sentencia destaca además que la organización empresarial necesaria para reabrir el establecimiento fue aportada posteriormente por AxelBeach Hotel Ibiza, una empresa distinta de la compradora. Fue esta sociedad la que organizó la explotación, realizó las actuaciones necesarias para la reapertura y puso los medios humanos y empresariales necesarios para desarrollar la actividad hotelera.

Por ello, el tribunal considera que el patrimonio vendido por Nautilus quedó limitado a bienes materiales y determinadas autorizaciones administrativas, pero sin una estructura suficiente para funcionar autónomamente como empresa hotelera. Que MDR destinara inmediatamente después el inmueble al alquiler para su explotación turística tampoco cambia la conclusión. Lo relevante, precisa la Sala, no es lo que el comprador hiciera posteriormente con los bienes, sino qué había transmitido realmente el vendedor.